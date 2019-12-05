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Симеоне может возглавить «Арсенал» или «Эвертон»

5 декабря 2019, 19:48
3

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может продолжить карьеру в Англии.

По информации The Mirror, аргентинец в скором времени может покинуть мадридский клуб, поскольку команда под его руководством перестала прогрессировать.

Сообщается, что за ситуацией следят «Арсенал» и «Эвертон».

  • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года и выиграл с мадридцами семь трофеев.
  • «Арсенал» ищет нового тренера после увольнения Унаи Эмери.
  • «Эвертон» намерен отправить в отставку Марку Силву, при котором команда опустилась в зону вылета АПЛ.

Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Атлетико Арсенал Эвертон Симеоне Диего
Комментарии (3)
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Борис23
1575570247
А Эмери в Атлетико?
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DeStar
1575572100
ахахахах) эвертон?) может беларуский батэ еще? команда перестала прогрессировать потому что продают всех и вся, да и чего перестал? нормально идёт ,вон и ттх и челси и арсенал и даже юве и бавария не прогрессируют можно сказать. А Симеоне бы пойти в какой мощный клуб, но не АПЛ, думаю он не для апл все же. Симеоне бы в юве например,там характер есть ,или наоборот рискнуть и пригласить его в ПСЖ, зачем? да потому что симеоне жесткий и сделать из девочек псж боевую команду, а не команду настроения с капризами неймара.
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Hektor 84
1575583401
Сомнительно. А про Эвертон вообще фантастика
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