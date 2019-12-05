Симеоне может возглавить «Арсенал» или «Эвертон»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может продолжить карьеру в Англии.

По информации The Mirror, аргентинец в скором времени может покинуть мадридский клуб, поскольку команда под его руководством перестала прогрессировать.

Сообщается, что за ситуацией следят «Арсенал» и «Эвертон».