Симеоне может возглавить «Арсенал» или «Эвертон»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может продолжить карьеру в Англии.
По информации The Mirror, аргентинец в скором времени может покинуть мадридский клуб, поскольку команда под его руководством перестала прогрессировать.
Сообщается, что за ситуацией следят «Арсенал» и «Эвертон».
- Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года и выиграл с мадридцами семь трофеев.
- «Арсенал» ищет нового тренера после увольнения Унаи Эмери.
- «Эвертон» намерен отправить в отставку Марку Силву, при котором команда опустилась в зону вылета АПЛ.
Источник: The Mirror