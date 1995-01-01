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    Симеоне может возглавить «Арсенал» или «Эвертон»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может продолжить карьеру в Англии.

    По информации The Mirror, аргентинец в скором времени может покинуть мадридский клуб, поскольку команда под его руководством перестала прогрессировать.

    Сообщается, что за ситуацией следят «Арсенал» и «Эвертон».

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года и выиграл с мадридцами семь трофеев.
    • «Арсенал» ищет нового тренера после увольнения Унаи Эмери.
    • «Эвертон» намерен отправить в отставку Марку Силву, при котором команда опустилась в зону вылета АПЛ.

    Источник: The Mirror

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