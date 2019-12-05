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Анчелотти может вернуться в «ПСЖ»

5 декабря 2019, 06:26

«ПСЖ» рассматривает вариант с возвращением Карло Анчелотти на пост главного тренера.

По информации Foot Mercato, французский клуб уже контактировал с 60-летним итальянцем.

Сообщается, что действующий тренер «Наполи» готов к возвращению в Париж.

  • Анчелотти возглавлял «ПСЖ» с 2011 по 2013 год.
  • За два сезона он выиграл только один трофей – чемпионство-2012/13.

Источник: Foot Mercato

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Франция. Лига 1 ПСЖ Наполи Анчелотти Карло
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