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    Анчелотти может вернуться в «ПСЖ»

    «ПСЖ» рассматривает вариант с возвращением Карло Анчелотти на пост главного тренера.

    По информации Foot Mercato, французский клуб уже контактировал с 60-летним итальянцем.

    Сообщается, что действующий тренер «Наполи» готов к возвращению в Париж.

    • Анчелотти возглавлял «ПСЖ» с 2011 по 2013 год.
    • За два сезона он выиграл только один трофей – чемпионство-2012/13.

    Источник: Foot Mercato

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