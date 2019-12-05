Анчелотти может вернуться в «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает вариант с возвращением Карло Анчелотти на пост главного тренера.
По информации Foot Mercato, французский клуб уже контактировал с 60-летним итальянцем.
Сообщается, что действующий тренер «Наполи» готов к возвращению в Париж.
- Анчелотти возглавлял «ПСЖ» с 2011 по 2013 год.
- За два сезона он выиграл только один трофей – чемпионство-2012/13.
Источник: Foot Mercato
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