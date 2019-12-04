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    Семак: «Зенит» – империя зла? Не согласен. Мы с командой пытаемся хорошо делать свою работу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова блогера и журналиста Василия Уткина, который назвал петербургский клуб «империей зла».

    – Вы почти с нимбом уже ходите. При этом «Зенит» в публичном пространстве уже давно затеган как империя зла. Насколько вы согласны с тем, что мы находимся на темной стороне силы?

    – Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: «Меньше говорить, больше делать».

    • Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла».
    • В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.

    Уткин – о критике Орлова: «Речь о том, как команда относится к правилам. Только это и делает «Зенит» империей зла»

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8959

      Диктор 47 секунд назад

      Империя зла это ваши боссы. А насчет лозунга-скажи это своему Деревянному.

      0
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      Рейтинг: +1235

      Klaido 2 минуты назад

      Бомжит - не империя зла, а просто "помойка и стиралка" этой империи зла

      0
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      Рейтинг: +971

      alarm 5 минут назад

      меня больше смешит сам факт существования империи хряков))

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      Рейтинг: +1344

      upiter622 6 минут назад

      Нужно отправить все московкие команды в ФНЛ,они позорят нас в еврокубках!
      Кто ЗА минусуйте!)))

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      Рейтинг: -30

      Фанат Рубина 7 минут назад

      "Империя зла вы тока по тому что вы единственный клуб который забил на воспитанников в составе".
      у всех ваших соперников хоть 1-2 да найдутся.. все ваши сопернки делают вклад в развитие в молодежи...
      а для вас нет ничего стоящего как молодого парня завалить баблом и чтобы он все бросил и побежал к вам на лавку где с гниёт и отправится в сочи..
      ЭТО ПОЗОР был этим ЛЕТОМ когда в ФК. СОЧИ из ЗЕНИТА перешло 8-9 человек!!!
      ПОЗОР!

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      Рейтинг: +476

      Dizgen 22 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Империя зла круче не скажешь- 100%

      -4
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      Рейтинг: +476

      Dizgen > Dizgen 18 минут назад

      да хоть заминусуйтесь

      -1
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      Рейтинг: -35434

      пьяныйхоровод > Dizgen 13 минут назад

      Сцышь ?

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      Рейтинг: +132

      Semenycch 26 минут назад

      Браво Сергей Богданович! Два года назад над Зенитом смеялись, теперь хают. И все это делают ограниченные, недалекие болелы московских команд, тех самых, которые позорят Россию в Еврокубках!

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      Рейтинг: -35434

      пьяныйхоровод > Semenycch 14 минут назад

      Уже не знают что ещё выдумать , какой ярлык навесить , какой скандал раздуть ( да погромче ). Зависть ( а не квартирный вопрос) сильно изменили москвичей и не в лучшую сторону .

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