Семак: «Зенит» – империя зла? Не согласен. Мы с командой пытаемся хорошо делать свою работу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова блогера и журналиста Василия Уткина, который назвал петербургский клуб «империей зла».

– Вы почти с нимбом уже ходите. При этом «Зенит» в публичном пространстве уже давно затеган как империя зла. Насколько вы согласны с тем, что мы находимся на темной стороне силы?

– Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: «Меньше говорить, больше делать».

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла».

раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла». В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.

Уткин – о критике Орлова: «Речь о том, как команда относится к правилам. Только это и делает «Зенит» империей зла»