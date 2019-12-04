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  • Семак: «Зенит» – империя зла? Не согласен. Мы с командой пытаемся хорошо делать свою работу»

Семак: «Зенит» – империя зла? Не согласен. Мы с командой пытаемся хорошо делать свою работу»

4 декабря 2019, 17:34
90

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова блогера и журналиста Василия Уткина, который назвал петербургский клуб «империей зла».

– Вы почти с нимбом уже ходите. При этом «Зенит» в публичном пространстве уже давно затеган как империя зла. Насколько вы согласны с тем, что мы находимся на темной стороне силы?

– Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: «Меньше говорить, больше делать».

  • Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла».
  • В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.

Уткин – о критике Орлова: «Речь о том, как команда относится к правилам. Только это и делает «Зенит» империей зла»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (90)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dizgen
1575470573
Империя зла круче не скажешь- 100%
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upiter622
1575471537
Нужно отправить все московкие команды в ФНЛ,они позорят нас в еврокубках! Кто ЗА минусуйте!)))
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aaaaahhhh
1575472866
ни один клуб не вызывает такого отвращения.
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nik55
1575473645
нет это не империя зла----это просто ПОМОЙКА
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_Marqella_
1575473883
одно слово ИМПЕРИЯ говорит уже о многом, пусть шавки лают а мы идём вперёд, ЗЕНИТ ЧЕМПИОН
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Ганнибал Лектор
1575476192
При этом "империя зла" стабильно тащит Россию в еврокубках, выиграв при этом этих самых еврокубков больше, чем все остальные российские команды вместе взятые! Для тех, кто в танке: «Зенит» - в «топ-10» таблицы коэффициентов УЕФА за всю историю! Однако, для многих имбецылов и это ерунда, ведь под рукой мощный аргумент - "Газпром все купил, он спонсор Лиги чемпионов". В таком случае, дефективные, почему Зенит эту самую ЛЧ еще не выиграл? Правильно, чтоб не палиться. Ладно, уговорили, Зенит - "позор" России. Но при этом на данный момент он единственный из РПЛ, кто реально претендует на выход из группы в ЛЧ! Купили? Ага, видимо, 5-0 кобылам от болгар тоже Зенит купил. И бездарный вылет хрюшек от португальского середняка - тоже заслуга Миллера. Видимо, в том, что спартак за весь матч с Зенитом только два раза в каркас попасть сумел при 6 точных ударах Зенита не вина Тедеско (вы его ласково зовете "Тедом"), а вина "продажного" Мешкова. Многабакаф, утомил, наверное. Ладно, ставьте минусы, верьте в честный и сильный РПЛ без Зенита. Продолжайте болеть за Лион, Бенфику, РБ Лейпциг... кто там еще может попасть по жребию в 1/8?
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paracetamol
1575476367
Империя зла это свини. Куда не приедут, везде насвинячат.
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Ловкий Бубен
1575476659
Гордимся своим клубом ! Газпром делает неизмеримо много для российского футбола: построил клуб который превратился в лучший клуб страны и стал гордостью нашего города , превратил Перебург в футбольную столицу , стал нашей гордостью дома и за рубежом, все знают про Зенит который по праву входит в двацатку лучших европейских почти 200-от клубов и одержал много ярких побед, Зенит стал ведущим фарм клубом для сборной, поддерживает другие клубы : Оренбург, Сочи, Зенит 2 и т.д. Вперёд к новым победам !
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Zubo
1575477525
Спартаку нужно начать работать над собой, улучшать игру, преобрести пару-тройку стоящих игроков зимой перестроить команду и бороться за победы, а не скулить про империю зла, всегда уважал Спартак Бескова, кто вам мешает ? Только не пишите мне что судьи, это уже смешно
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monser08
1575480172
Да нахрена вообще реагировать на слова каких то имбицилов, в пьяном угаре. уткин ничтожество, которое хочет за счёт скандалов продлить своё жалкое существование в медиапространстве. Он стал дешёвым троллем и если перестанут на него обращать внимание он вскоре лопнет как пустой мыльный пузырь.
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