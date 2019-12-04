Чеферин: «VAR – это какой-то бардак. Но, к сожалению, пути назад нет»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как относится к системе видеопомощи рефери (VAR).

«Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери.

Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле и 70 или 80 тысяч человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определенному эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.

Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет», – сказал Чеферин.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года