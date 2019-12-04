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  • Чеферин: «VAR – это какой-то бардак. Но, к сожалению, пути назад нет»

Чеферин: «VAR – это какой-то бардак. Но, к сожалению, пути назад нет»

4 декабря 2019, 13:57
3

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как относится к системе видеопомощи рефери (VAR).

«Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери.

Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле и 70 или 80 тысяч человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определенному эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.

Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет», – сказал Чеферин.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

Источник: Mirror
Европа Чеферин Александер
Комментарии (3)
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Давид59
1575457744
Вот!!! Человек глаголит истину!!! По-моему это и без него ясно - зачем миллиметры при офсайде электронным микроскопом искать. Я это уже раз 10 писал!
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general.lizyukov
1575464084
Надо ещё проще: метр - не офсайд!!!
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Cules2013
1575487642
Чеферин очередной клоун-политик. То он был против ВАР, потом вроде как бы и за, теперь опять против. Что, мешают деньги пилить? или просто дурак? По поводу оффсайда в 1 см - согласен.
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