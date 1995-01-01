Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Чеферин: «VAR – это какой-то бардак. Но, к сожалению, пути назад нет»

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как относится к системе видеопомощи рефери (VAR).

    «Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери.

    Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле и 70 или 80 тысяч человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определенному эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.

    Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет», – сказал Чеферин.

    РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +955

      Давид59 1 час назад

      Вот!!! Человек глаголит истину!!! По-моему это и без него ясно - зачем миллиметры при офсайде электронным микроскопом искать. Я это уже раз 10 писал!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru