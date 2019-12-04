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Месси: «Пять «Золотых мячей» Роналду? Это беспокоило меня»

4 декабря 2019, 09:00
10

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался сравнивать себя с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

  • Накануне Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».
  • У Роналду пять «Золотых мячей». По итогам 2019 года он занял третье место в голосовании.

«Не могу сказать, кто из нас лучше. У нас разные роли: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры.

Как я пережил тот момент, когда у нас с ним было равное количество «Золотых мячей»? На самом деле, не очень хорошо. Осознание того, что я не единственный, у кого на витрине стоит пять «Золотых мячей», беспокоило меня», – сказал Месси.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Proker
1575442099
Почему у бомбардира не может быть пять золотых мячей,а занимающейся выстраиванием игры может быть пять золотых мячей.....
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1575443272
Поэтому я отжал два у Снейдера и Ван Дайка
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Plyash
1575444035
Вполне нормальное самолюбие,спортивная злость - быть лучшим. У кого это чувство есть,тот и добивается результата.Конечно,это достойно уважения,ведь таких спортсменов по всему миру не так уж и много.
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mihail200606
1575445423
Беспокоило... Твой шестой мяч привёл его в истерику, скорее всего))
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Старикан
1575446715
К великому сожалению все даже пусть сверходарённые защитники будут всегда в тени нападающих!
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Decorhome
1575449026
У нас разные роли: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры. Это Месси верно подметил
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Decorhome
1575449069
фактически Месси играющий тренер
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OBOLEV
1575451299
Ну что в Месси не отнять , то что он часто говорит что думает ) Если бы не болел за Мадрид, то наверное симпотизировал аргентинцу.
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