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    Месси: «Пять «Золотых мячей» Роналду? Это беспокоило меня»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался сравнивать себя с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    • Накануне Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».
    • У Роналду пять «Золотых мячей». По итогам 2019 года он занял третье место в голосовании.

    «Не могу сказать, кто из нас лучше. У нас разные роли: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры.

    Как я пережил тот момент, когда у нас с ним было равное количество «Золотых мячей»? На самом деле, не очень хорошо. Осознание того, что я не единственный, у кого на витрине стоит пять «Золотых мячей», беспокоило меня», – сказал Месси.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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