Месси: «Пять «Золотых мячей» Роналду? Это беспокоило меня»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался сравнивать себя с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Накануне Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».

У Роналду пять «Золотых мячей». По итогам 2019 года он занял третье место в голосовании.

«Не могу сказать, кто из нас лучше. У нас разные роли: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры.

Как я пережил тот момент, когда у нас с ним было равное количество «Золотых мячей»? На самом деле, не очень хорошо. Осознание того, что я не единственный, у кого на витрине стоит пять «Золотых мячей», беспокоило меня», – сказал Месси.