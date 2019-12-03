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  • «Непревзойденный, неудержимый, храбрый». Джорджина Родригес поддержала Роналду

«Непревзойденный, неудержимый, храбрый». Джорджина Родригес поддержала Роналду

3 декабря 2019, 22:40
4

Джорджина Родригес, жена нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме пост, посвященный португальскому футболисту.

  • Роналду занял третье место в премии «Золотой мяч-2019». Награду взял Лионель Месси.
  • Криштиану пропустил церемонию и поехал в Милан, где ему вручили приз лучшего игрока Серии А сезона-2018/19.

«Непревзойденный, неудержимый, храбрый. Есть цифры и титулы, такие как: Лига Наций, Кубок Италии, чемпионат Италии, лучший игрок Серии А и другие. Но, к счастью, ни награды, ни титулы ничего не могут сказать о человеке, даже если их много. Лучше всего о вас говорите вы сами, ваша страсть, ваше желание к самосовершенствованию, ваше общение, потому что вы вдохновляете миллионы и миллионы людей в футболе и спорте. Вы не боитесь проблем, выходите из зоны комфорта и продолжаете преодолевать себя, показываете миру, каково это быть номером один. Я люблю тебя», – сообщила Джорджина.

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Публикация от text (@georginagio)

Источник: Инстаграм Джорджины Родригес
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1575402537
Умница!!! Каждый мужчина будет горд услышав такие слова. ++++++++++
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general.lizyukov
1575405462
Ну молодец, что ещё должна говорить жена. Криштиану молодец, только немного спесив (((
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Chingis17rus
1575423509
Можно, как угодно относиться и к Роналду и к Месси, но нам повезло , друзья, что живем в эпоху этих футболистов, смотрим на их игру и болеем за того, кто нам по душе. Долгих футбольных лет этим парням!
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TOL47
1575424531
Что еще может сказать свеженькая жена , лет через тридцать пусть так же скажет.
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