«Непревзойденный, неудержимый, храбрый». Джорджина Родригес поддержала Роналду

Джорджина Родригес, жена нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме пост, посвященный португальскому футболисту.

Роналду занял третье место в премии «Золотой мяч-2019». Награду взял Лионель Месси .

. Криштиану пропустил церемонию и поехал в Милан, где ему вручили приз лучшего игрока Серии А сезона-2018/19.

«Непревзойденный, неудержимый, храбрый. Есть цифры и титулы, такие как: Лига Наций, Кубок Италии, чемпионат Италии, лучший игрок Серии А и другие. Но, к счастью, ни награды, ни титулы ничего не могут сказать о человеке, даже если их много. Лучше всего о вас говорите вы сами, ваша страсть, ваше желание к самосовершенствованию, ваше общение, потому что вы вдохновляете миллионы и миллионы людей в футболе и спорте. Вы не боитесь проблем, выходите из зоны комфорта и продолжаете преодолевать себя, показываете миру, каково это быть номером один. Я люблю тебя», – сообщила Джорджина.