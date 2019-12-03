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    «Непревзойденный, неудержимый, храбрый». Джорджина Родригес поддержала Роналду

    Джорджина Родригес, жена нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме пост, посвященный португальскому футболисту.

    • Роналду занял третье место в премии «Золотой мяч-2019». Награду взял Лионель Месси.
    • Криштиану пропустил церемонию и поехал в Милан, где ему вручили приз лучшего игрока Серии А сезона-2018/19.

    «Непревзойденный, неудержимый, храбрый. Есть цифры и титулы, такие как: Лига Наций, Кубок Италии, чемпионат Италии, лучший игрок Серии А и другие. Но, к счастью, ни награды, ни титулы ничего не могут сказать о человеке, даже если их много. Лучше всего о вас говорите вы сами, ваша страсть, ваше желание к самосовершенствованию, ваше общение, потому что вы вдохновляете миллионы и миллионы людей в футболе и спорте. Вы не боитесь проблем, выходите из зоны комфорта и продолжаете преодолевать себя, показываете миру, каково это быть номером один. Я люблю тебя», – сообщила Джорджина.

    text

    Публикация от text (@georginagio)

    Источник: Инстаграм Джорджины Родригес

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    Сегодня, 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15058

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Умница!!! Каждый мужчина будет горд услышав такие слова. ++++++++++

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