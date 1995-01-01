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    Месси опередил ван Дейка на семь баллов. Голландца чаще выбирали первым в голосовании

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси при голосовании за «Золотой мяч» опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на семь баллов.

    При определении итоговой тройки лидеров Месси поставили на первое место 61 раз, тогда как ван Дейка – 69 раз.

    Итоговые баллы:

    1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов
    2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679
    3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476
    4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347
    5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176
    6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89
    7. Алисон Беккер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67
    8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44
    9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41
    10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити») – 33.

    Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +15

      devaler 18 минут назад

      Прошлогоднего победителя вообще в 30-ке нет. Показательно.

      0
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      Рейтинг: +7692

      Skull_Boy 26 минут назад

      Интересно Марез за какие такие лавочные заслуги на 10м месте оказался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3843

      dinar7777dinar > Skull_Boy 24 минуты назад

      чемпион англии ! чемпион африки !

      0
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      Рейтинг: +1347

      AZ 26 минут назад

      Я вот непонимаю, в честь чего роналду вообще в этом году на 3 месте оказался? Левандовски бедный аж на 8 месте...

      0
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      Рейтинг: +7692

      Skull_Boy > AZ 25 минут назад

      Реклама братан реклама и сейчас кроме чем Лео и Рона нет никого, да и не будет, когда то Неймар сватали "наверх", а этот дурик взял все и засрал своим переходом в Париж

      1
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      Рейтинг: +3843

      dinar7777dinar > AZ 23 минуты назад

      а что такого левандовски сделал?

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      Рейтинг: +1347

      AZ > dinar7777dinar 18 минут назад

      На данный момент он пушка. Забивает практически в каждом матче) А вот что сделал роналда в этом сезоне?))

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