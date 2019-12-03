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  • Месси опередил ван Дейка на семь баллов. Голландца чаще выбирали первым в голосовании

Месси опередил ван Дейка на семь баллов. Голландца чаще выбирали первым в голосовании

3 декабря 2019, 13:50
25

Форвард «Барселоны» Лионель Месси при голосовании за «Золотой мяч» опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на семь баллов.

При определении итоговой тройки лидеров Месси поставили на первое место 61 раз, тогда как ван Дейка – 69 раз.

Итоговые баллы:

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679
3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476
4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176
6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89
7. Алисон Беккер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41
10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити») – 33.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

Источник: Goal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Ливерпуль Месси Лионель ван Дейк Вирджил
Комментарии (25)
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AZ
1575371565
Я вот непонимаю, в честь чего роналду вообще в этом году на 3 месте оказался? Левандовски бедный аж на 8 месте...
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Skull_Boy
1575371568
Интересно Марез за какие такие лавочные заслуги на 10м месте оказался
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devaler
1575372060
Прошлогоднего победителя вообще в 30-ке нет. Показательно.
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МармадЮюк
1575375658
Это индивидуальная награда, а не командная! почему глупцы сейчас смотрят на ЛЧ, ЛЕ и т.п., если это инд награда, за голы, ассисты, обводки, за полезные действия на поле и т.д. что сделал криш, вирджил чтоб быть в тройке!? криш в сезоне только с пенки забивает, вирджил, ну пару раз забрал мяч у звёзд (лам, пуйоль, неста и тому подобные это постоянно делали!) месси лучший по голам, по ассистам, по дриблингу, по голам со штрафных, из-за штрафной, в штрафной ( хочешь правой, хочешь левой, хочешь боком,сидя и т.п.!) все номинации лео взял! на втором месте должен был Левандовски быть, с ним мане, салах и мбапе! Кристина ничего не показал, в сборной если только пару голов забил важных, но этого мало даже для 3 места! ХЗ как они выбирают там в этой Франции!
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Старикан
1575380249
Очень показателен катастрофический разрыв между вторым и третьем местом! Не зря Криштиану нервно курил в машине во время церемонии...
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neveldomha
1575380462
Ван Дейк - 4-0 на Энфилде, униженная Барса и Кубок Лиги над головой. Все это куда круче очередной золотой мессиной игрушки.
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