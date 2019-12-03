Месси опередил ван Дейка на семь баллов. Голландца чаще выбирали первым в голосовании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси при голосовании за «Золотой мяч» опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на семь баллов.

При определении итоговой тройки лидеров Месси поставили на первое место 61 раз, тогда как ван Дейка – 69 раз.

Итоговые баллы:

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679

3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476

4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176

6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89

7. Алисон Беккер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67

8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44

9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити») – 33.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года