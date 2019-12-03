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  • Спортивный директор «Ювентуса»: «Сложно назвать поражение Роналду тяжелым для него»

Спортивный директор «Ювентуса»: «Сложно назвать поражение Роналду тяжелым для него»

3 декабря 2019, 07:44
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал исход премии «Золотой мяч»-2019, в которой форвард туринцев Криштиану Роналду занял третье место.

«Сложно назвать поражение Роналду тяжелым для него. Мы считаем, что он заслуживал «Золотой мяч». Критерии выбора победителя всегда вызывали вопросы. Еще раз скажу, для Криштиану это не трудное время. Последнее время он пропускал тренировки из-за травмы колена, и при этом мы благодарны ему, что он выходил на поле даже через боль. Он остается в «Юве»? Безусловно», – заявил спортивный директор туринцев.

Роналду впервые с 2010 года опустился ниже второго места в голосовании за «Золотой мяч»

Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука
Комментарии (1)
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general.lizyukov
1575369552
Поражение?! Вы там белены все объелись, придурки? Обычный конкурс, причем не официальный, а от какого журнальчика, раздутый пафосностью до непомерных масштабов. Да, именитый и пр. Но не более.
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