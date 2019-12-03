Спортивный директор «Ювентуса»: «Сложно назвать поражение Роналду тяжелым для него»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал исход премии «Золотой мяч»-2019, в которой форвард туринцев Криштиану Роналду занял третье место.

«Сложно назвать поражение Роналду тяжелым для него. Мы считаем, что он заслуживал «Золотой мяч». Критерии выбора победителя всегда вызывали вопросы. Еще раз скажу, для Криштиану это не трудное время. Последнее время он пропускал тренировки из-за травмы колена, и при этом мы благодарны ему, что он выходил на поле даже через боль. Он остается в «Юве»? Безусловно», – заявил спортивный директор туринцев.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лука Модрич .

. В этом – Лионель Месси.

Роналду впервые с 2010 года опустился ниже второго места в голосовании за «Золотой мяч»