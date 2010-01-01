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    Журналист Палмери: «Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А»

    Журналист beIN Sports Танкреди Палмери заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду осознанно пропустил большую часть церемонии вручения наград лучшим игрокам Серии А.

    Узнав о том, что «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» Лионель Месси, португалец решил вместо Парижа прилететь в Милан.

    «Невероятно! Криштиану Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А. Когда пришло время вручения приза лучшему игроку лиги, он, наконец, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры», – написал Палмери в личном твиттере.

    • Роналду впервые с 2010 года опустился ниже второго места в голосовании за «Золотой мяч».
    • Он занял третье место.

    Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

    Источник: Твиттер журналиста beIN Sports Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 187 тысяч человек.

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