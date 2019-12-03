Журналист Палмери: «Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А»

Журналист beIN Sports Танкреди Палмери заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду осознанно пропустил большую часть церемонии вручения наград лучшим игрокам Серии А.

Узнав о том, что «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» Лионель Месси, португалец решил вместо Парижа прилететь в Милан.

«Невероятно! Криштиану Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А. Когда пришло время вручения приза лучшему игроку лиги, он, наконец, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры», – написал Палмери в личном твиттере.

Роналду впервые с 2010 года опустился ниже второго места в голосовании за «Золотой мяч».

Форвард был признан лучшим игроком Серии А сезона-2018/19.

Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?