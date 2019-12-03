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  • Журналист Палмери: «Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А»

Журналист Палмери: «Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А»

3 декабря 2019, 06:19
11

Журналист beIN Sports Танкреди Палмери заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду осознанно пропустил большую часть церемонии вручения наград лучшим игрокам Серии А.

Узнав о том, что «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» Лионель Месси, португалец решил вместо Парижа прилететь в Милан.

«Невероятно! Криштиану Роналду отсиживался в автомобиле, пока шла церемония награждения Серии А. Когда пришло время вручения приза лучшему игроку лиги, он, наконец, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры», – написал Палмери в личном твиттере.

  • Роналду впервые с 2010 года опустился ниже второго места в голосовании за «Золотой мяч».
  • Форвард был признан лучшим игроком Серии А сезона-2018/19.

Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 187 тысяч человек.

Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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mihail200606
1575346420
Сидел и плакаль..
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Proker
1575346573
Значит он тоже боролся за этим наградой,такое ощущение,что твою любимая девушка выходят за другую,а ты не можешь мешать,зря ты уходил из реала.....
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Red-Green_fan
1575356811
Хотелось, чтобы Золотой мяч получил Ван Дейк. И чтобы ни Месси, ни Рон больше не смогли его взять. Это было бы здорово, у обоих по 5 золотых мячей, 10 лет властвования в футболе.
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Snek
1575357187
Целый культ из новостей о том, что Роналду расстроился... Нахрена?
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Старикан
1575364484
"Музей имени меня" обидку включил...
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dinar7777dinar
1575366559
он серьезно до последнего надеялся что зм ему отдадут? )))))
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