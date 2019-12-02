Колосков: «Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор. Каким бы ты ни был «великим», такое нельзя говорить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артем Дзюбы про болельщиков «Спартака».

«Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили.

Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был «великим» в кавычках, такое нельзя говорить», – сказал Колосков.

Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).

На матче на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы выкрики фанатов не было слышно.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»



