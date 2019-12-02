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    Колосков: «Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор. Каким бы ты ни был «великим», такое нельзя говорить»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артем Дзюбы про болельщиков «Спартака».

    «Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили.

    Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был «великим» в кавычках, такое нельзя говорить», – сказал Колосков.

    • Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).
    • На матче на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы выкрики фанатов не было слышно.

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6310

      piligrim1986 43 секунды назад

      хех, великим))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1887

      семёнычев 10 минут назад

      Буратино вступил на тропу войны)))
      Посмотрим,как защитят сектанты своего идола...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Don_Barzini 12 минут назад

      А они все по делу кричат, да? Так получается?

      0
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