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  • Колосков: «Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор. Каким бы ты ни был «великим», такое нельзя говорить»

Колосков: «Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор. Каким бы ты ни был «великим», такое нельзя говорить»

2 декабря 2019, 13:24
36

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артем Дзюбы про болельщиков «Спартака».

«Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили.

Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был «великим» в кавычках, такое нельзя говорить», – сказал Колосков.

  • Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).
  • На матче на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы выкрики фанатов не было слышно.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (36)
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семёнычев
1575283342
Буратино вступил на тропу войны))) Посмотрим,как защитят сектанты своего идола...
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nik55
1575284107
дерево может быть только великим треплом
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САДЫЧОК
1575284353
По сути , его туда же нужно отвезти дать показания ! Опять же получается , многих обзывают и за этого никого не задерживают ! Дзюбу обозвали и сразу задержали и наоборот Дзюба ляпнул про фашистов -его не задержали ! Чертовщина какая то !
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aaaaahhhh
1575284649
Думается что из Дзюбы в Великой Отечественной, вышел бы классный полицай.
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Чец
1575285074
А не любят Дзюбу за его длинный язык, которым он молотит что баба на базаре, при этом мозги у него отключаются.
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Серж 69
1575286006
Футбольный бог чего то оплошал,сглупил, назначил Дзюбу ангелом своим Жрецы из Питера о том молили страстно,пели сладко сказочны сказанья Вознёсся вверх,величьем переполнен,но мы лишь спесь,гордыню только зрим Фашисты среди нас,а скоро демоны попрут и прочие нечистые созданья.
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paracetamol
1575286223
Правильно Зюба, так их, еще бы по морде или 15 суток, иначе не поймут.
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Бухбух
1575294526
После этих слов Дзюбу могут возненавидеть не только болельщики Спартака.
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Hektor 84
1575296852
Когда великим то он успел стать???
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xaza
1575297079
Дзюба красава Не боится правды Часть болел свиней скины но это упорно не замечают Или не наши деды с этой заразой воевали
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