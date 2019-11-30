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Виллаш-Боаш – о «Золотом мяче»: «Роналду рискнул, перейдя в «Ювентус». Это должны оценить»

30 ноября 2019, 13:15
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2-го декабря, в понедельник, состоится вручение «Золотого мяча». Своим видением поделился главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

«Поскольку я португалец, больше поддерживаю Криштиану Роналду. Покинув «Реал» и перейдя в «Ювентус», он рискнул. Такой риск должны оценить. Выступать в Италии, забивать там непросто. Лионель Месси и Криштиану – два выдающихся футболиста, между ними сложно выбирать», – цитирует экс-тренера «Зенита» Goal.

  • Помимо Месси и Роналду, на награду претендует Вирджил ван Дейк.
  • Голландец – действующий победитель Лиги чемпионов.
  • В прошлом году «Золотой мяч» получил Лука Модрич.

Источник: Goal
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Марсель Ювентус Роналду Криштиану Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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CSKA471
1575115470
Ван Дейк самый реальный кандидат
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Cules2013
1575130801
логика просто железобетон... ключевая фраза "я тоже португалец", и дальше можно даже не пытаться создать подобие наличия весомых аргументов за Роналду.
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Dizayner
1575269401
отдайте вирджилу, по пятерке на брата вполне достаточно
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