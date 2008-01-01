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    Виллаш-Боаш – о «Золотом мяче»: «Роналду рискнул, перейдя в «Ювентус». Это должны оценить»

    2-го декабря, в понедельник, состоится вручение «Золотого мяча». Своим видением поделился главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

    «Поскольку я португалец, больше поддерживаю Криштиану Роналду. Покинув «Реал» и перейдя в «Ювентус», он рискнул. Такой риск должны оценить. Выступать в Италии, забивать там непросто. Лионель Месси и Криштиану – два выдающихся футболиста, между ними сложно выбирать», – цитирует экс-тренера «Зенита» Goal.

    • Помимо Месси и Роналду, на награду претендует Вирджил ван Дейк.
    • Голландец – действующий победитель Лиги чемпионов.
    • В прошлом году «Золотой мяч» получил Лука Модрич.

    Источник: Goal

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