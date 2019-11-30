Sport24: Малком не получит бонусы от «Зенита» за первую часть сезона

«Зенит» не будет платить вингеру Малкому бонусы за первую часть сезона-2019/20, сообщает Sport24.
Летом петербуржцы купили 22-летнего футболиста у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
Зарплата бразильца в российском клубе составляет четыре миллиона евро в год плюс бонусы.
Однако в виду того, что Малком практически не играл из-за травмы, дополнительных выплат он не получит.
- Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- На поле Малком не выходил с 10 августа.
Источник: Sport24