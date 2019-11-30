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    Sport24: Малком не получит бонусы от «Зенита» за первую часть сезона

    «Зенит» не будет платить вингеру Малкому бонусы за первую часть сезона-2019/20, сообщает Sport24.

    Летом петербуржцы купили 22-летнего футболиста у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    Зарплата бразильца в российском клубе составляет четыре миллиона евро в год плюс бонусы.

    Однако в виду того, что Малком практически не играл из-за травмы, дополнительных выплат он не получит.

    • Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • На поле Малком не выходил с 10 августа.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1095

      serhio80 10 минут назад

      Шлюба у него в шкафчике порылся после выдачи бонуса) человек аж домой в Бразилию сбежал, в шоке от беспредела

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