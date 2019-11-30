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  • Sport24: Малком не получит бонусы от «Зенита» за первую часть сезона

Sport24: Малком не получит бонусы от «Зенита» за первую часть сезона

30 ноября 2019, 07:54
11

«Зенит» не будет платить вингеру Малкому бонусы за первую часть сезона-2019/20, сообщает Sport24.

Летом петербуржцы купили 22-летнего футболиста у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Зарплата бразильца в российском клубе составляет четыре миллиона евро в год плюс бонусы.

Однако в виду того, что Малком практически не играл из-за травмы, дополнительных выплат он не получит.

  • Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • На поле Малком не выходил с 10 августа.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (11)
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serhio80
1575095217
Шлюба у него в шкафчике порылся после выдачи бонуса) человек аж домой в Бразилию сбежал, в шоке от беспредела
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Garrincha58
1575096444
да пофиг
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Бухбух
1575099323
Да ему и без бонусов в Питере неплохо. Еще и на родину разрешают сгонять.
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Hektor 84
1575102958
Я бы ему еще и зарплату не заплатил бы. Только больничный лист.
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Фан666
1575104929
Козлы деньги жидят хорошему человеку
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Давид59
1575106398
Придётся парню на Невском мячиком пожонглировать. Хоть на пропитание заработает
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paracetamol
1575107642
Бонусы за его покупку получит Медведев.
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Kollljan
1575108844
Что-то мутно с Малкомом как-то.
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ivanthebest
1575115803
Какая трагедия для Малкома)) Он и так уже зину обул по контракту на 2 ляма евро, плюс на некислые подъёмные, которые меньше 2-3 лямов тоже сложно представить. Итого, за полгода халявы бразил обул зину минимум на 5 лямов) И это ещё не учитывая суммы трансфера в 40 лямов евро и агентские комиссионные. Ну надо же, Зина! Ну надо же!)
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zigbert
1575120238
Бонусы конечно тоже не маленькие но он отнесется к этому с пониманием.
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