Sport24: Малком не получит бонусы от «Зенита» за первую часть сезона

«Зенит» не будет платить вингеру Малкому бонусы за первую часть сезона-2019/20, сообщает Sport24.

Летом петербуржцы купили 22-летнего футболиста у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Зарплата бразильца в российском клубе составляет четыре миллиона евро в год плюс бонусы.

Однако в виду того, что Малком практически не играл из-за травмы, дополнительных выплат он не получит.