Юнберг станет вторым шведским менеджером в АПЛ после Эрикссона

После отставки главного тренера Унаи Эмери «Арсенал» назначил на пост временного менеджера Фредди Юнберга. Он проведет первый матч 1-го декабря против «Норвича».
Юнберг станет вторым менеджером в АПЛ. Первым был Свен-Горан Эрикссон, который в сезоне-2007/08 тренировал «Манчестер Сити».
- Юнберг играл за «Арсенал» с 1998 по 2007 год.
- В Лондоне швед дважды брал АПЛ.
- «Арсенал» сейчас в таблице идет восьмым.
Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании
Источник: Бомбардир.ру