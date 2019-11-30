Юнберг станет вторым шведским менеджером в АПЛ после Эрикссона

После отставки главного тренера Унаи Эмери «Арсенал» назначил на пост временного менеджера Фредди Юнберга. Он проведет первый матч 1-го декабря против «Норвича».

Юнберг станет вторым менеджером в АПЛ. Первым был Свен-Горан Эрикссон, который в сезоне-2007/08 тренировал «Манчестер Сити».

Юнберг играл за «Арсенал» с 1998 по 2007 год.

В Лондоне швед дважды брал АПЛ.

«Арсенал» сейчас в таблице идет восьмым.

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании