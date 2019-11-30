Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юнберг станет вторым шведским менеджером в АПЛ после Эрикссона

Юнберг станет вторым шведским менеджером в АПЛ после Эрикссона

30 ноября 2019, 01:50
1

После отставки главного тренера Унаи Эмери «Арсенал» назначил на пост временного менеджера Фредди Юнберга. Он проведет первый матч 1-го декабря против «Норвича».

Юнберг станет вторым менеджером в АПЛ. Первым был Свен-Горан Эрикссон, который в сезоне-2007/08 тренировал «Манчестер Сити».

  • Юнберг играл за «Арсенал» с 1998 по 2007 год.
  • В Лондоне швед дважды брал АПЛ.
  • «Арсенал» сейчас в таблице идет восьмым.

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Эрикссон Свен-Горан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RotBerg
1575092760
Лгбт мерч, в пищевик надо, там любят такие цвета, со времён легенды ДеЗеува
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+