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ЦСКА – лучший в рейтинге Fair Play за 17-й тур РПЛ

29 ноября 2019, 21:58
3

РПЛ посчитала рейтинг команд по системе Fair Play в 17-м туре. Лидером оказался ЦСКА, который победил дома «Крылья Советов» (1:0).

В расчет берутся такие показатели, как количество карточек в матче, зрелищность игры, уважение к соперникам, судьям, поведение представителей команд, поведение фанатов. В матче с «Крыльями» москвичами руководил старший тренер Сергей Овчинников.

  • ЦСКА в РПЛ идет третьим.
  • 2-го декабря в 18-м туре москвичи сыграют дома против «Арсенала».
  • На текущей неделе ЦСКА утратил шансы на плей-офф Лиги Европы.

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1575054526
Молодцы, 3 место с таким бичевским составом... В ЛЕ в нападении с Чаловым вообще делать нечего, продавать его хоть Чехию и купить легионера
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САДЫЧОК
1575061722
Жаль , что у ЦСКА нет перспективы , с таким тренером ! Победа над мертвым , и к тому же играющим вторым составом в ничего незначащем матче...ВСКРУЖИЛА голову болельщикам ...а по сути слаб тренер и нападение (Чалов)...он не тянет в таком крутом клубе !
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