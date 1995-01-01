ЦСКА – лучший в рейтинге Fair Play за 17-й тур РПЛ

Молодцы, 3 место с таким бичевским составом... В ЛЕ в нападении с Чаловым вообще делать нечего, продавать его хоть Чехию и купить легионера
РПЛ посчитала рейтинг команд по системе Fair Play в 17-м туре. Лидером оказался ЦСКА, который победил дома «Крылья Советов» (1:0).
В расчет берутся такие показатели, как количество карточек в матче, зрелищность игры, уважение к соперникам, судьям, поведение представителей команд, поведение фанатов. В матче с «Крыльями» москвичами руководил старший тренер Сергей Овчинников.
- ЦСКА в РПЛ идет третьим.
- 2-го декабря в 18-м туре москвичи сыграют дома против «Арсенала».
- На текущей неделе ЦСКА утратил шансы на плей-офф Лиги Европы.