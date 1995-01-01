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    ЦСКА – лучший в рейтинге Fair Play за 17-й тур РПЛ

    РПЛ посчитала рейтинг команд по системе Fair Play в 17-м туре. Лидером оказался ЦСКА, который победил дома «Крылья Советов» (1:0).

    В расчет берутся такие показатели, как количество карточек в матче, зрелищность игры, уважение к соперникам, судьям, поведение представителей команд, поведение фанатов. В матче с «Крыльями» москвичами руководил старший тренер Сергей Овчинников.

    • ЦСКА в РПЛ идет третьим.
    • 2-го декабря в 18-м туре москвичи сыграют дома против «Арсенала».
    • На текущей неделе ЦСКА утратил шансы на плей-офф Лиги Европы.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3081

      InterMilLano1908 22 минуты назад

      Молодцы, 3 место с таким бичевским составом... В ЛЕ в нападении с Чаловым вообще делать нечего, продавать его хоть Чехию и купить легионера

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