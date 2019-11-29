ЦСКА – лучший в рейтинге Fair Play за 17-й тур РПЛ

РПЛ посчитала рейтинг команд по системе Fair Play в 17-м туре. Лидером оказался ЦСКА, который победил дома «Крылья Советов» (1:0).

В расчет берутся такие показатели, как количество карточек в матче, зрелищность игры, уважение к соперникам, судьям, поведение представителей команд, поведение фанатов. В матче с «Крыльями» москвичами руководил старший тренер Сергей Овчинников.