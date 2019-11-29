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    «Убедительно просим соблюдать правила поведения». «Спартак» предупредил болельщиков перед матчем с «Зенитом»

    «Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» обратился к болельщикам.

    «Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать команду 1 декабря в гостевом матче Премьер-лиги против «Зенита»! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты реализованы. Кассы в день игры работать не будут.

    Вход на «Газпром Арену» откроется за два часа до начала матча, в 17:00. «Спартак» рекомендует во избежание очередей на входных группах прибывать на стадион заблаговременно. (...)

    Для удобства зрителей крыша стадиона в день матча будет закрыта. В этой связи убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. В случае задымления матч будет остановлен, что может повлечь за собой техническое поражение команды», – сообщается на сайте клуба.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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