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  • «Убедительно просим соблюдать правила поведения». «Спартак» предупредил болельщиков перед матчем с «Зенитом»

«Убедительно просим соблюдать правила поведения». «Спартак» предупредил болельщиков перед матчем с «Зенитом»

29 ноября 2019, 12:50
14

«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» обратился к болельщикам.

«Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать команду 1 декабря в гостевом матче Премьер-лиги против «Зенита»! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты реализованы. Кассы в день игры работать не будут.

Вход на «Газпром Арену» откроется за два часа до начала матча, в 17:00. «Спартак» рекомендует во избежание очередей на входных группах прибывать на стадион заблаговременно. (...)

Для удобства зрителей крыша стадиона в день матча будет закрыта. В этой связи убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. В случае задымления матч будет остановлен, что может повлечь за собой техническое поражение команды», – сообщается на сайте клуба.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (14)
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Борис23
1575021472
Даже если большинство прислушается, всё равно найдётся один придурок который всё испортит.
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vka1970
1575022171
И для кого это сообщение ? Если кто то захочет, то всё равно на стадик попадёт и с пиротехническими изделиями и с чем хочет.Выявлять надо на месте, а не объявлениями пугать.
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Plyash
1575024579
Ментам надо работать покачественнее на турникетах, а не только принюхиваться к запаху из уст болельщиков.
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vladimir-7
1575034251
Необходимо ожидать провокационных действий со стороны болельщиков Зенита, в части использования пиротехники во время матча, которые могут проникнуть на гостевую трибуну. Что касается арбитров матча, то не мешайте насладиться бескомпромиссной борьбой на поле стадиона.
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Из Твери Леха
1575037294
Кто-нибудь да пронесет петарду, все карманы не проверят)
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порт
1575037493
Ну да, так они и послушаются.
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TOL47
1575038394
Лишь по нулям не гоняли, а то скучновато. Хотя ВАР при желании всегда можно пеналей насмотреть.
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