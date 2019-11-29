«Убедительно просим соблюдать правила поведения». «Спартак» предупредил болельщиков перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» обратился к болельщикам.

«Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать команду 1 декабря в гостевом матче Премьер-лиги против «Зенита»! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты реализованы. Кассы в день игры работать не будут.

Вход на «Газпром Арену» откроется за два часа до начала матча, в 17:00. «Спартак» рекомендует во избежание очередей на входных группах прибывать на стадион заблаговременно. (...)

Для удобства зрителей крыша стадиона в день матча будет закрыта. В этой связи убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. В случае задымления матч будет остановлен, что может повлечь за собой техническое поражение команды», – сообщается на сайте клуба.