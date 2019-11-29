Эмери – о поражении от «Айнтрахта»: «Есть чувство оптимизма. «Арсенал» сегодня проиграл сильному сопернику»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о причинах поражения от «Айнтрахта» (1:2) в рамках Лиги Европы.

«У нас будет еще последний матч, чтобы выполнить задачу выхода из группы. Мы выдали мощный первый тайм, имели много возможностей забить, но не смогли реализовать моменты. Спустя первые десять минут второго тайма мы потеряли контроль над игрой. Мы старались сравнять счет, но соперник практически не дал нам создать стопроцентный момент.

Есть чувство оптимизма, но в то же время понимаю, что мы сегодня проиграли сильному сопернику. Мы прибавили относительно прошлых матчей, и мы по-прежнему лидеры группы», – заявил испанский специалист.

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сыграл впервые за месяц. Защитники Давид Луис и Шкодран Мустафи из-за травм покинули поле на 31-й и 76-й минутах соответственно.

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