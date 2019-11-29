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  • Эмери – о поражении от «Айнтрахта»: «Есть чувство оптимизма. «Арсенал» сегодня проиграл сильному сопернику»

Эмери – о поражении от «Айнтрахта»: «Есть чувство оптимизма. «Арсенал» сегодня проиграл сильному сопернику»

29 ноября 2019, 06:41
3

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о причинах поражения от «Айнтрахта» (1:2) в рамках Лиги Европы.

«У нас будет еще последний матч, чтобы выполнить задачу выхода из группы. Мы выдали мощный первый тайм, имели много возможностей забить, но не смогли реализовать моменты. Спустя первые десять минут второго тайма мы потеряли контроль над игрой. Мы старались сравнять счет, но соперник практически не дал нам создать стопроцентный момент.

Есть чувство оптимизма, но в то же время понимаю, что мы сегодня проиграли сильному сопернику. Мы прибавили относительно прошлых матчей, и мы по-прежнему лидеры группы», – заявил испанский специалист.

«Арсенал» выдал худшую безвыигрышную серию за последние 27 лет

Источник: BBC
Лига Европы Арсенал Айнтрахт Эмери Унаи
Комментарии (3)
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LMI
1574999826
Я вот не могу понять, почему до сих пор нет официального заявления Арсенала по отставке Эмери. Пацаки, уже давно понятно - СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН
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mihail200606
1575000365
Его отмазки мне напоминают отмазки венгера последних 2-3 лет...
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1575005407
С такими отмазками уже вижу его на посту тренера сборной России
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