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    Эмери – о поражении от «Айнтрахта»: «Есть чувство оптимизма. «Арсенал» сегодня проиграл сильному сопернику»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о причинах поражения от «Айнтрахта» (1:2) в рамках Лиги Европы.

    «У нас будет еще последний матч, чтобы выполнить задачу выхода из группы. Мы выдали мощный первый тайм, имели много возможностей забить, но не смогли реализовать моменты. Спустя первые десять минут второго тайма мы потеряли контроль над игрой. Мы старались сравнять счет, но соперник практически не дал нам создать стопроцентный момент.

    Есть чувство оптимизма, но в то же время понимаю, что мы сегодня проиграли сильному сопернику. Мы прибавили относительно прошлых матчей, и мы по-прежнему лидеры группы», – заявил испанский специалист.

    «Арсенал» выдал худшую безвыигрышную серию за последние 27 лет

    Источник: BBC

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    Сегодня, 06:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6293

      mihail200606 1 час назад

      Его отмазки мне напоминают отмазки венгера последних 2-3 лет...

      0
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      Рейтинг: +428

      LMI 1 час назад

      Я вот не могу понять, почему до сих пор нет официального заявления Арсенала по отставке Эмери. Пацаки, уже давно понятно - СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН

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