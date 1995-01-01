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    Орлов: «Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал? Слушайте, он в каждом матче забивает гол. Что вы от него хотите? Вы не видели, как играли Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров, звeзды нашего советского футбола. Они могли где-то даже не участвовать в игре, но забивали важные, решающие голы. Это самое главное для команды.

    Нельзя быть мотором все 90 минут, туда-обратно. Это Суарес старается, бегает. Но таких, как Суарес, двигателей, – их единицы. Если посмотреть на всех звeзд, то у всех бывает и так и эдак. Но задачу выполняет, забивает.

    Что говорит про него Семак? Счастье, что есть такой игрок в команде, который решает судьбу матча. Перед этой встречей он какой важный гол забил!» – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

    Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

    Орлов: «Оскорбляют Дзюбу, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет»

    Источник: «Эхо Москвы»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1820

      Борат 1 час назад

      В воскресенье дзюба спартачей посадит на бутылку!
      Во будет умора!!!

      2
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      Рейтинг: +164

      Hektor 84 1 час назад

      Гена отжигает еще сильнее успартаковского усача поваришки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +892

      solodealer 1 час назад

      Пральна, Гена!
      Ничё Зюба ни здал!
      Он всигда играл так... среднинька)))

      0
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      Рейтинг: +834

      Давид59 1 час назад

      Приёмный пункт оказался закрыт

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