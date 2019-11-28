Орлов: «Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал? Слушайте, он в каждом матче забивает гол. Что вы от него хотите? Вы не видели, как играли Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров, звeзды нашего советского футбола. Они могли где-то даже не участвовать в игре, но забивали важные, решающие голы. Это самое главное для команды.

Нельзя быть мотором все 90 минут, туда-обратно. Это Суарес старается, бегает. Но таких, как Суарес, двигателей, – их единицы. Если посмотреть на всех звeзд, то у всех бывает и так и эдак. Но задачу выполняет, забивает.

Что говорит про него Семак? Счастье, что есть такой игрок в команде, который решает судьбу матча. Перед этой встречей он какой важный гол забил!» – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

Орлов: «Оскорбляют Дзюбу, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет»