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Орлов: «Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал?»

28 ноября 2019, 21:43
10

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал? Слушайте, он в каждом матче забивает гол. Что вы от него хотите? Вы не видели, как играли Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров, звeзды нашего советского футбола. Они могли где-то даже не участвовать в игре, но забивали важные, решающие голы. Это самое главное для команды.

Нельзя быть мотором все 90 минут, туда-обратно. Это Суарес старается, бегает. Но таких, как Суарес, двигателей, – их единицы. Если посмотреть на всех звeзд, то у всех бывает и так и эдак. Но задачу выполняет, забивает.

Что говорит про него Семак? Счастье, что есть такой игрок в команде, который решает судьбу матча. Перед этой встречей он какой важный гол забил!» – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

Орлов: «Оскорбляют Дзюбу, ну и что? Пусть оскорбляют. Собака лает, караван идет»

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Давид59
1574966918
Приёмный пункт оказался закрыт
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Hektor 84
1574968504
Гена отжигает еще сильнее успартаковского усача поваришки
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Авек плезир
1574974034
Стендап от гены просто шикарен
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vka1970
1574974096
Ни чего капитанишка не сдал.Гена прав. Капитанишка как был поленом, так им и остался.
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Мост
1574974755
Анализы он сдал,егэ-нет.
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RotBerg
1574994379
Чаловым, Смоловым и прочим днищам такая статистика как у Дзюбы и не снилась)
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Vis-ok
1574997652
"Ну чтож ты фраер сдал назад" из какой песни не помню...
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1575006103
Сравнил полено со Стрельцовым, если бы Стрельцова не закрыли в своё время, о нём бы сейчас говорили на одном уровне с Пеле. А Дзюбе чтобы сдать, нужно сначала что-нибудь набрать. Орлов похоже какие-то другие матчи Зенита смотрит, в которых Дзюба забивает в каждом, тем более уж про важные мячи молчал бы.
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Иван Петров 1986
1575015192
Да Все он сдал.
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