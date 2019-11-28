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    Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил питерский клуб отпустить его.

    «Дриусси сказал: «Малком и еще Кокорин, мне негде играть». И начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня. Он нападающий, играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

    Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»

    Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»



    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2119

      raritet 12 минут назад

      если, в свое наши местные Аршавин, Кержаков стремились за бугор, то что говорить о теплолюбивом растеньице. И вообще непонятно, по каким критериям набиралась вся эта шушера. Барриос из всех один, который отрабатывает и на работу его приятно посмотреть- настоящий опорник. А уж если не желают отрабатывать контракт, то необходимо прописывать в договорах неустойку.

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      Рейтинг: +2633

      m40 24 минуты назад

      Мак не приживается, Ригони уехал. Кокорину надо доказывать все сначала, Малкому набирать форму, Ерохин игрок замены, Шатов потерялся. Как то сомнительно звучит. а Дриусси уже основа. Он не верит в свои силы что ли? Будет играть хорошо, пригласят в топклуб. А нытьём вряд ли получится. Играть надо!

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      Рейтинг: +35617

      portero 49 минут назад

      Пусть продадут птндосам раз денег предлагали нормально.

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      Рейтинг: +8474

      silver29 54 минуты назад

      Правильно бегите парни, проект сенит на грани банкротства, укрики сейчас папика в судах пощипают он вам бонусы и срежет.

      3
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      Рейтинг: +824

      Давид59 > silver29 51 минуту назад

      Если папика пощипают, хуже будет всем

      1
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      Рейтинг: +8474

      silver29 > Давид59 50 минут назад

      у меня электроплита

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      Давид59 > silver29 49 минут назад

      Когда отключат ток, бензогенератором спасаться будешь

      0
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      Рейтинг: +8474

      silver29 > Давид59 47 минут назад

      У меня вилла в Испании в аккурат напротив вашего папика, нам пох на проблемы индейцев.

      1
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      Рейтинг: +1754

      Kollljan > silver29 47 минут назад

      Укрики пососут маленько и пойдут спать.

      2
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      Рейтинг: +10587

      vladimir-7 > Давид59 43 минуты назад

      ...кто служит под Газпромом.

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      Рейтинг: +8456

      KLIM777 > silver29 31 минуту назад

      у вас проект на грани передачи клуба болельщикам)) копите на внос в фнл))

      0
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      Рейтинг: +8474

      silver29 > KLIM777 28 минут назад

      "хоть по-утру да на свои", а ты сидишь на шее трудового народа, трутень ты (((((

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      Рейтинг: +8456

      KLIM777 > silver29 26 минут назад

      почему это? Я занимаюсь бизнесом. Плачу налоги. Даю людям рабочие места. На какой млять шеи?

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      Рейтинг: +8474

      silver29 > KLIM777 19 минут назад

      Если бы у тебя было хоть немного знаний, мне не прилось бы тебе объяснять что ГОСУДАРСТВЕННАЯ !!! корпорация не может содержать не профильные активы, это НЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

      0
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      Рейтинг: +8456

      KLIM777 > silver29 16 минут назад

      Почему не может? Вполне может себе позволить. Как видишь. Так давай возьмем и уберем у всех кто с гос казны бабки берет. РПЛ превратиться в тряпку.

      Да и вообще, Лукойл это тоже компания должна быть государственной, просто все по умному делают. А перерабатывают то недра нашей страны, не кажется ли тебе, что тут тоже что-то не так?

      И вообще Зенит сможем и без Газпрома прожить, ты видимо плохо разбираешься в бизнесе. И не знаешь сколько спонсоров и сколько доходов с атрибутики, с билетов, с еды и напитков, с выступлений в лиги чемпионов и денег на права показа матчей. Ты там немного посчитай, потом подумай какая часть расходов окупается. Если мозги есть.

      0
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      Рейтинг: +8474

      silver29 > KLIM777 11 минут назад

      Ты совсем глупый (((( Может но не хочет, с атрибутики ты будешь по 40 лямов за игроков отдавать ? Ты съехал с ключевого вопроса это НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и не спорь со мной олух.

      0
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      Рейтинг: +10587

      vladimir-7 54 минуты назад

      Зенит должен отпустить Дриусси в другой клуб, который его пригласит.
      ЦСКА ищет нападающего, вот пусть Дриусси и рассмотрит этот вариант.

      1
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      Рейтинг: +8474

      silver29 > vladimir-7 53 минуты назад

      Там кроме Азмуна ненакого смотреть, одна шелупонь.

      3
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      Рейтинг: +824

      Давид59 > vladimir-7 52 минуты назад

      Нет, Зенит конкурентам не продаст. За границу скорей всего

      0
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      Рейтинг: +10587

      vladimir-7 > silver29 12 минут назад

      Если бы не Азмун, Зенит сидел бы в глубокой .опе.

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      Рейтинг: +8456

      KLIM777 55 минут назад

      За 15-20 можно отпустить. Все-таки ему не удалось раскрыться и реализовать свой потенциал здесь.

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