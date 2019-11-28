Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил питерский клуб отпустить его.

«Дриусси сказал: «Малком и еще Кокорин, мне негде играть». И начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня. Он нападающий, играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»

Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»





