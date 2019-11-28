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  • Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

28 ноября 2019, 18:13
32

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил питерский клуб отпустить его.

«Дриусси сказал: «Малком и еще Кокорин, мне негде играть». И начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня. Он нападающий, играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»

Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»



Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Орлов Геннадий
Комментарии (32)
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vladimir-7
1574954285
Зенит должен отпустить Дриусси в другой клуб, который его пригласит. ЦСКА ищет нападающего, вот пусть Дриусси и рассмотрит этот вариант.
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portero
1574954576
Пусть продадут птндосам раз денег предлагали нормально.
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m40
1574956096
Мак не приживается, Ригони уехал. Кокорину надо доказывать все сначала, Малкому набирать форму, Ерохин игрок замены, Шатов потерялся. Как то сомнительно звучит. а Дриусси уже основа. Он не верит в свои силы что ли? Будет играть хорошо, пригласят в топклуб. А нытьём вряд ли получится. Играть надо!
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raritet
1574956787
если, в свое наши местные Аршавин, Кержаков стремились за бугор, то что говорить о теплолюбивом растеньице. И вообще непонятно, по каким критериям набиралась вся эта шушера. Барриос из всех один, который отрабатывает и на работу его приятно посмотреть- настоящий опорник. А уж если не желают отрабатывать контракт, то необходимо прописывать в договорах неустойку.
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Lenin26
1574959678
Лучше Дзю продать зимой и в межсезонье менять структуру игры делая акцент на связку нападающих Дриусси\Азмун уходя от забросов с флангов на игру коротких и средних пасов через центр.
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Фан666
1574960238
В чемпионате России 99 процентов игроков закисает
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Пельш 1
1574964369
Правильно, лучше Дзюбу продать!
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DOCTOR PENALTY
1574964493
Надо срочно достойно ($$$$$$$$) отпустить!
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paracetamol
1574967626
Можно в МЛС за 30 лямов, пусть резвится. На его место 2 претендента.
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Рубинище
1575009683
Нормальный тренер убрал бы дерево и тогда Дриуси с Азмуном, Малкомом и Какорином очень бы сыгрался, и Зенит нормально бы стал в быстрый атакующий футбол играть. Но это не про Семака, поэтому Дзюба будет там до пенсии, щас контракт продлит и всё, полный бесперспективняк в еврокубках. для РПЛа хватит конечно.
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