Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из «Зенита». Закиc, жалко парня»

если, в свое наши местные Аршавин, Кержаков стремились за бугор, то что говорить о теплолюбивом растеньице. И вообще непонятно, по каким критериям набиралась вся эта шушера. Барриос из всех один, который отрабатывает и на работу его приятно посмотреть- настоящий опорник. А уж если не желают отрабатывать контракт, то необходимо прописывать в договорах неустойку.
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил питерский клуб отпустить его.
«Дриусси сказал: «Малком и еще Кокорин, мне негде играть». И начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня. Он нападающий, играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».
Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»
Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»