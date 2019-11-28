Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Англичане вышли вперед на 10-й минуте благодаря Джесси Лингарду, однако в начале второго тайма хозяева поля ответили результативным ударом Дмитрия Шомко, а решающим стал автогол 19-летнего защитника манкунианцев Ди’Шона Бернарда.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Лингард, 10; 1:1 – Шомко, 55; 2:1 – Бернард (в своим ворота), 62.

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