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Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане»

28 ноября 2019, 20:55
20

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Англичане вышли вперед на 10-й минуте благодаря Джесси Лингарду, однако в начале второго тайма хозяева поля ответили результативным ударом Дмитрия Шомко, а решающим стал автогол 19-летнего защитника манкунианцев Ди’Шона Бернарда.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Лингард, 10; 1:1 – Шомко, 55; 2:1 – Бернард (в своим ворота), 62.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Астана Манчестер Юнайтед
Комментарии (20)
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ZAITZEFF2011
1574964097
Поздравляю Астану с победой!!! Пусть наши клубы внимательно посмотрят как играть с именитыми командами и не только.
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DOCTOR PENALTY
1574964262
Вошли в историю!
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Fan Loko mik
1574964451
Астана СУПЕР КЛУБ! Удивили, поразили, восхитили!
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tushkanlz
1574964682
Да,уж...удивили.Будет ,что вспоминать...Молодцы.
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Серж 69
1574965013
Вот казахи сейчас радуются поди,и понять их можно!Боратка ты где?Радовался тоже,или забыл про Астану?Это и немудрено,когда аж до зуда,до икоты с уморами,волнуют тебя наши клубы,то и про свои,родные забудешь ненароком.Нельзя же объять необъятное,слаб человек...
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BARCLAYS_APL
1574965271
Маурисио Почеттино ( Без Комментариев )
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Vratarь
1574965536
Прилетели какие-то из Англии размяться на морозце, а "МЮ" никуда из Манчестера и не выезжал
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portero
1574965805
ну еще Алкмару слить и без кубков МЮ останется. Партизан уже 2 забил
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Dizgen
1574966582
Респект казахам!
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ivanthebest
1574975792
Не понимаю местного кудахтанья. У МЮ 8 травмированных игроков основы, в центре играют, не в суе будет сказано, Фред и Перейра. С такими "профи" в центре не то что светит за что-то бороться в АПЛ, тут как-бы и в РПЛ с таким центром не уехать в пердив. В прошлом матче обеспечили себе выход, на выезд поехали фактически всем составом молодёжки, чтобы не получить новые травме на г..вно-газоне. Солскьяер все сделал правильно. Дома даже напрягаться не придётся, чтобы отстоять первое место в группе, выпустив полусмешанный состав.
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