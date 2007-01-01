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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане»

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    Англичане вышли вперед на 10-й минуте благодаря Джесси Лингарду, однако в начале второго тайма хозяева поля ответили результативным ударом Дмитрия Шомко, а решающим стал автогол 19-летнего защитника манкунианцев Ди’Шона Бернарда.

    Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лингард, 10; 1:1 – Шомко, 55; 2:1 – Бернард (в своим ворота), 62.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +35623

      portero 3 минуты назад

      ну еще Алкмару слить и без кубков МЮ останется.
      Партизан уже 2 забил

      1
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      Рейтинг: +353

      Vratarь 7 минут назад

      Прилетели какие-то из Англии размяться на морозце, а "МЮ" никуда из Манчестера и не выезжал

      0
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      Рейтинг: -71

      BARCLAYS_APL 11 минут назад

      Маурисио Почеттино ( Без Комментариев )

      3
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      Рейтинг: +668

      Серж 69 16 минут назад

      Вот казахи сейчас радуются поди,и понять их можно!Боратка ты где?Радовался тоже,или забыл про Астану?Это и немудрено,когда аж до зуда,до икоты с уморами,волнуют тебя наши клубы,то и про свои,родные забудешь ненароком.Нельзя же объять необъятное,слаб человек...

      0
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      Рейтинг: +41

      KyLe2712 16 минут назад

      Мдаа, Юнайтед уже не тот...

      0
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      Рейтинг: +40

      Jurabay 17 минут назад

      Гамно этот мю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      tushkanlz 21 минуту назад

      Да,уж...удивили.Будет ,что вспоминать...Молодцы.

      0
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      Рейтинг: +2883

      Fan Loko mik 25 минут назад

      Астана СУПЕР КЛУБ! Удивили, поразили, восхитили!

      2
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      Рейтинг: +14968

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Вошли в историю!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +769

      ZAITZEFF2011 31 минуту назад

      Поздравляю Астану с победой!!! Пусть наши клубы внимательно посмотрят как играть с именитыми командами и не только.

      3
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      Рейтинг: +517

      KPCCSPB > ZAITZEFF2011 19 минут назад

      Зенит и в финале 2 1 дрюкал

      0
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      Рейтинг: -25

      Вальдемар IV > KPCCSPB 10 минут назад

      вот именно после этого слива позорного их и месят все подряд

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