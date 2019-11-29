Астана - Манчестер Юнайтед

А что так можно было?
|Квалификация, 1 тур
|19 сентября, четверг
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Астана
|Квалификация, 1 тур
|19 сентября, четверг
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Астана
|Группа L
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Юн
|6
|4
|1
|1
|10:2
|+8
|13
|2.
|Алкмаар
|6
|2
|3
|1
|15:8
|+7
|9
|3.
|Партизан
|6
|2
|2
|2
|10:10
|0
|8
|4.
|Астана
|6
|1
|0
|5
|4:19
|-15
|3
А что так можно было?
Молодцы!!! итог есть итог... он главный
А Астанцы-то молодцы!
да уж сколько одобрения идёт за Астану... а ведь это МЮ....