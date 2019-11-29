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Астана - Манчестер Юнайтед

28.11.2019, Четверг, 18:50 мск Астана, стадион Астана Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 5 тур Астана - Манчестер Юнайтед
Лига Европы (2019/2020), группа L
Квалификация, 1 тур
19 сентября, четверг 22:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Астана
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 4 1 1 10:2 +8 13
2. Алкмаар 6 2 3 1 15:8 +7 9
3. Партизан 6 2 2 2 10:10 0 8
4. Астана 6 1 0 5 4:19 -15 3
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    Рейтинг: +66

    RUS31 28 ноября 2019, 23:16

    А что так можно было?

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 28 ноября 2019, 21:00

    с ИСТОРИЧЕСКОЙ победой АСТАНА

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 28 ноября 2019, 20:50

    Эххх братушки,эхх молодцы,я с детства ярый фанат МЮ.но КЗСН вы молодцы))))

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    Рейтинг: +45

    zenit_foreva_uam 28 ноября 2019, 20:47

    Молодцы!!! итог есть итог... он главный

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    Рейтинг: +1134

    qawzsexdr 28 ноября 2019, 20:45

    Ничего себе!!!!! Молодцы казахи.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 ноября 2019, 20:43

    А Астанцы-то молодцы!

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    Рейтинг: +45

    zenit_foreva_uam 28 ноября 2019, 20:33

    да уж сколько одобрения идёт за Астану... а ведь это МЮ....

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    Рейтинг: +317

    vek410 28 ноября 2019, 20:10

    завтра к директору на глаза лучше не попадаться... он за мю топит

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    Рейтинг: +9

    kantik32 28 ноября 2019, 20:10

    мю как обычно раки

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > kantik32 28 ноября 2019, 20:51

    Мю легенда!!!!А казахи красавцы

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