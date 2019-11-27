Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко: «Если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так»

Гончаренко: «Если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так»

27 ноября 2019, 16:58
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

– Сейчас команда подходит к матчу с «Лудогорцем» в лучшей форме, чем в сентябре?

– На это даст ответ матч. По тренерским ощущениям, мы немного лучше. Но исходя из того матча, у нас были кадровые потери. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, завтра сыграем лучше. Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере, мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре.

– Что сейчас с кадровыми потерями?

– Что касается Гогуа, сложно говорить о завтрашнем матче, но в этом году мы на него рассчитываем.

– Для ЦСКА важнее завтрашний матч или матч с «Арсеналом» в РПЛ?

– Оба матча важны. У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре.

– На ваш взгляд, дальше должен пройти «Лудогорец» или «Ференцварош»?

– У нас все малопредсказуемые матчи были. Видели, что «Эспаньол» играет не очень хорошо в чемпионате, но преимущества это не дало. «Лудогорец» в чемпионате играет хорошо, но это не то же самое, что Лига Европы. «Ференцварош» – также. Менее энергозатратно играет «Лудогорец», который со своим составом может спокойно позволить изменения. Мы себе этого позволить не можем, как и другие команды в нашей группе. Исходя из нашей позиции, мы слишком много прессинговали и мало получали на выходе, – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» в среду.
  • После четырех туров в активе армейцев 1 очко, болгарская команда набрала 6 очков.

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Лудогорец Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1574863948
П..здеть, не мешки ворочать.
Ответить
Lester84
1574864138
Гончаренко: «Это не так - за ЛЕ в этом году изначально не брались!»
Ответить
_Kesh_Suntar_
1574864857
Че опять бла бла,, мы не сливаем ЛЕ! Конечно сливаем ****!! Должны были спокойны выходить из такой группы!
Ответить
ALEX ML
1574866058
через 2 матча ЛЕ сама бросит
Ответить
BRO_football
1574876361
ЦСКА не просто бросил Лигу Европы, он огромный болт на неё положил.
Ответить
Алекс636363
1574972474
не ЦСКА, то есть отныне позорКА, а Лига Европы выбросила эту убогость вон. с самым худшим результатом среди всех команд
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+