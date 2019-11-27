Гончаренко: «Если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

– Сейчас команда подходит к матчу с «Лудогорцем» в лучшей форме, чем в сентябре?

– На это даст ответ матч. По тренерским ощущениям, мы немного лучше. Но исходя из того матча, у нас были кадровые потери. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, завтра сыграем лучше. Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере, мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре.

– Что сейчас с кадровыми потерями?

– Что касается Гогуа, сложно говорить о завтрашнем матче, но в этом году мы на него рассчитываем.

– Для ЦСКА важнее завтрашний матч или матч с «Арсеналом» в РПЛ?

– Оба матча важны. У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре.

– На ваш взгляд, дальше должен пройти «Лудогорец» или «Ференцварош»?

– У нас все малопредсказуемые матчи были. Видели, что «Эспаньол» играет не очень хорошо в чемпионате, но преимущества это не дало. «Лудогорец» в чемпионате играет хорошо, но это не то же самое, что Лига Европы. «Ференцварош» – также. Менее энергозатратно играет «Лудогорец», который со своим составом может спокойно позволить изменения. Мы себе этого позволить не можем, как и другие команды в нашей группе. Исходя из нашей позиции, мы слишком много прессинговали и мало получали на выходе, – сказал Гончаренко.