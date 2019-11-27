Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Гончаренко: «Если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

    – Сейчас команда подходит к матчу с «Лудогорцем» в лучшей форме, чем в сентябре?

    – На это даст ответ матч. По тренерским ощущениям, мы немного лучше. Но исходя из того матча, у нас были кадровые потери. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, завтра сыграем лучше. Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере, мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре.

    – Что сейчас с кадровыми потерями?

    – Что касается Гогуа, сложно говорить о завтрашнем матче, но в этом году мы на него рассчитываем.

    – Для ЦСКА важнее завтрашний матч или матч с «Арсеналом» в РПЛ?

    – Оба матча важны. У нас нет деления на чемпионат и еврокубки. Если говорят, что мы бросили Лигу Европы, то это не так. Мы потратили много сил, играли не очень рационально. Но деления нет. Чтобы прогрессировать, надо играть на 110% в каждой игре.

    – На ваш взгляд, дальше должен пройти «Лудогорец» или «Ференцварош»?

    – У нас все малопредсказуемые матчи были. Видели, что «Эспаньол» играет не очень хорошо в чемпионате, но преимущества это не дало. «Лудогорец» в чемпионате играет хорошо, но это не то же самое, что Лига Европы. «Ференцварош» – также. Менее энергозатратно играет «Лудогорец», который со своим составом может спокойно позволить изменения. Мы себе этого позволить не можем, как и другие команды в нашей группе. Исходя из нашей позиции, мы слишком много прессинговали и мало получали на выходе, – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» в среду.
    • После четырех туров в активе армейцев 1 очко, болгарская команда набрала 6 очков.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1328

      ALEX ML 29 минут назад

      через 2 матча ЛЕ сама бросит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      _Kesh_Suntar_ 49 минут назад

      Че опять бла бла,, мы не сливаем ЛЕ! Конечно сливаем ****!! Должны были спокойны выходить из такой группы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4468

      Lester84 1 час назад

      Гончаренко: «Это не так - за ЛЕ в этом году изначально не брались!»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6930

      ivanthebest 1 час назад

      П..здеть, не мешки ворочать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74590
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru