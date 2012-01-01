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    Комличенко: «Выкрики расстроили не только Дзюбу, но и всю сборную России»

    Форвард сборной России Николай Комличенко высказался о фанатах, оскорблявших Артема Дзюбу во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино.

    – Все ждали забитых мячей от Артема Дзюбы, который по количеству голов за сборную стремительно приближается к Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову…

    – Да, очень жаль, что Артему не удалось забить. Мы всей командой старались помочь ему, выводили на опасные моменты, но игроки сборной Сан-Марино очень плотно опекали его на протяжении всего матча. Я был удивлен. Как будто им поставили задачу играть персонально против Дзюбы и не позволить ему отличиться.

    – Что можете сказать о ситуации с болельщиками, которые скандировали оскорбительные кричалки в его адрес на протяжении всей игры?

    – Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артема и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      dragoff 49 минут назад

      Зато он про вас никогда не думает... Только о себе, любимом.

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