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  • Комличенко: «Выкрики расстроили не только Дзюбу, но и всю сборную России»

Комличенко: «Выкрики расстроили не только Дзюбу, но и всю сборную России»

27 ноября 2019, 10:25
8

Форвард сборной России Николай Комличенко высказался о фанатах, оскорблявших Артема Дзюбу во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино.

– Все ждали забитых мячей от Артема Дзюбы, который по количеству голов за сборную стремительно приближается к Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову…

– Да, очень жаль, что Артему не удалось забить. Мы всей командой старались помочь ему, выводили на опасные моменты, но игроки сборной Сан-Марино очень плотно опекали его на протяжении всего матча. Я был удивлен. Как будто им поставили задачу играть персонально против Дзюбы и не позволить ему отличиться.

– Что можете сказать о ситуации с болельщиками, которые скандировали оскорбительные кричалки в его адрес на протяжении всей игры?

– Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артема и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Комличенко Николай
Комментарии (8)
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ivanovaleksandrybkm
1574845110
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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Decorhome
1574847300
Все верно. Один за всех и все за одного
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Hektor 84
1574848902
Сборная обидчивых телок
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vladimir-7
1574853044
Когда в глаза говорят правду, то Дзюба всегда обижается, а в данном случае даже плачет и жалуется руководству РПЛ на болельщиков.
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Nerlinger
1574859312
Предатель дзюбинья!! За лишний червонец мать родную продаст!!!
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Plyash
1574859700
Погладьте Дзюбу по голове,пожалейте. Не спит ,бедолага,по ночам ,всё в подушку рыдает.
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Вальдемар IV
1574864697
он даже с мариной не забил, а с рубином из офсайда лишь смог, даже не надо в истории копаться
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