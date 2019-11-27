Комличенко: «Выкрики расстроили не только Дзюбу, но и всю сборную России»

Форвард сборной России Николай Комличенко высказался о фанатах, оскорблявших Артема Дзюбу во время матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино.
– Все ждали забитых мячей от Артема Дзюбы, который по количеству голов за сборную стремительно приближается к Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову…
– Да, очень жаль, что Артему не удалось забить. Мы всей командой старались помочь ему, выводили на опасные моменты, но игроки сборной Сан-Марино очень плотно опекали его на протяжении всего матча. Я был удивлен. Как будто им поставили задачу играть персонально против Дзюбы и не позволить ему отличиться.
– Что можете сказать о ситуации с болельщиками, которые скандировали оскорбительные кричалки в его адрес на протяжении всей игры?
– Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артема и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду.
- У Артема Дзюбы 24 гола за сборную России.
- У Владимира Бесчастных – 26 мячей.
- У Александра Кержакова – 30.