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    Медведев: «На стадионе «Зенита» возможен матч «Вашингтона» и российской команды. Мы не слаборазвитая хоккейная страна»

    Член совета директоров КХЛ, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что на «Газпром Арене» может состояться матч российской команды с «Вашингтон Кэпиталз».

    «В прошлом году мы уже показали, что стадион «Зенита» может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне.

    Но я считаю, что команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а еще и встретиться с командами КХЛ. Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Матч с участием «Вашингтона» и российской команды на нашем стадионе возможен», – сказал Медведев.

    • Ранее сообщалось, что матч между хоккейными сборными России и Финляндии на «Газпром Арене» состоится 15 декабря.
    • СКА и ЦСКА сыграют на нем 19 декабря.

    Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»


    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +851

      acor94 1 минуту назад

      А вот на зарубу с нхл я бы сходил. Один раз все-таки живём.

      0
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      Рейтинг: +39

      Авек плезир 14 минут назад

      Зато слаборазвитая футбольная

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