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  • Медведев: «На стадионе «Зенита» возможен матч «Вашингтона» и российской команды. Мы не слаборазвитая хоккейная страна»

Медведев: «На стадионе «Зенита» возможен матч «Вашингтона» и российской команды. Мы не слаборазвитая хоккейная страна»

26 ноября 2019, 16:06
5

Член совета директоров КХЛ, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что на «Газпром Арене» может состояться матч российской команды с «Вашингтон Кэпиталз».

«В прошлом году мы уже показали, что стадион «Зенита» может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне.

Но я считаю, что команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а еще и встретиться с командами КХЛ. Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Матч с участием «Вашингтона» и российской команды на нашем стадионе возможен», – сказал Медведев.

  • Ранее сообщалось, что матч между хоккейными сборными России и Финляндии на «Газпром Арене» состоится 15 декабря.
  • СКА и ЦСКА сыграют на нем 19 декабря.

Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (5)
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Авек плезир
1574773654
Зато слаборазвитая футбольная
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acor94
1574774451
А вот на зарубу с нхл я бы сходил. Один раз все-таки живём.
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mihail200606
1574776392
Не понял что-то - а с Вашингтоном не показательный матч будет?)
Думаю, что почему то питерский ска будет играть..)
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Tuxuu777
1574776729
Ну вот по любому играть с Вашингтоном будет СКА.
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