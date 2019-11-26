Медведев: «На стадионе «Зенита» возможен матч «Вашингтона» и российской команды. Мы не слаборазвитая хоккейная страна»

А вот на зарубу с нхл я бы сходил. Один раз все-таки живём.
Член совета директоров КХЛ, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что на «Газпром Арене» может состояться матч российской команды с «Вашингтон Кэпиталз».
«В прошлом году мы уже показали, что стадион «Зенита» может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне.
Но я считаю, что команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а еще и встретиться с командами КХЛ. Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Матч с участием «Вашингтона» и российской команды на нашем стадионе возможен», – сказал Медведев.
- Ранее сообщалось, что матч между хоккейными сборными России и Финляндии на «Газпром Арене» состоится 15 декабря.
- СКА и ЦСКА сыграют на нем 19 декабря.
Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА»