Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Гвардиола: «Зинченко усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру «горожан» в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером».

    «Я полагаю, что мы становимся лучше с каждой неделей. Многие наши ребята долгое время были травмированы. Менди залечил серьезное повреждение, Жоау Канселу и Анхелиньо еще осваиваются в команде. Но я очень доволен нашим прогрессом.

    Габриэлу Жезусу действительно непросто. В мире нет других нападающих такого уровня, которые бы оставались скромными и принимали сложившуюся ситуацию. Очень важно отношение к делу на тренировках, и там он пашет в поте лица. Жезус говорит, что хочет работать и продолжать учиться. И это сущая правда.

    В данный момент Зинченко травмирован. Он приехал к нам молодым игроком, усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности. Александр может играть на многих позициях и быстро адаптируется к новым условиям», – сказал Гвардиола.

    • Ранее испанский тренер назвал сроки восстановления 22-летнего защитника, который перенес операцию.
    • В текущем сезоне Зинченко провел девять матчей за «Сити», результативными действиями не отличался.

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru