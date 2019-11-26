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  • Гвардиола: «Зинченко усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности»

Гвардиола: «Зинченко усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности»

26 ноября 2019, 15:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру «горожан» в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером».

«Я полагаю, что мы становимся лучше с каждой неделей. Многие наши ребята долгое время были травмированы. Менди залечил серьезное повреждение, Жоау Канселу и Анхелиньо еще осваиваются в команде. Но я очень доволен нашим прогрессом.

Габриэлу Жезусу действительно непросто. В мире нет других нападающих такого уровня, которые бы оставались скромными и принимали сложившуюся ситуацию. Очень важно отношение к делу на тренировках, и там он пашет в поте лица. Жезус говорит, что хочет работать и продолжать учиться. И это сущая правда.

В данный момент Зинченко травмирован. Он приехал к нам молодым игроком, усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности. Александр может играть на многих позициях и быстро адаптируется к новым условиям», – сказал Гвардиола.

  • Ранее испанский тренер назвал сроки восстановления 22-летнего защитника, который перенес операцию.
  • В текущем сезоне Зинченко провел девять матчей за «Сити», результативными действиями не отличался.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Сити Шахтер Зинченко Александр Гвардиола Хосеп
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