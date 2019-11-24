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  • В день матери Чалов вышел на матч с «Крыльями Советов» с мамой. Она нанесла первый удар по мячу

В день матери Чалов вышел на матч с «Крыльями Советов» с мамой. Она нанесла первый удар по мячу

24 ноября 2019, 21:56
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В России отмечается день матери. По этому случаю нападающий ЦСКА Федор Чалов вышел на матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) с мамой.

Родственница футболиста нанесла первый символический удар по мячу, отдав пас на сына. Видео доступно ниже.

  • По случаю дня матери ЦСКА выпустил видео, обыграв кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки».
  • Чалов в сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативных паса.
  • ЦСКА в таблице идет на третьем месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Чалов Федор
Комментарии (2)
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Dellleone
1574626825
Молодцы, этого к сожалению очень мало в нашей жизни, простых человеческих отношений и простых радостей! Спасибо , было приятно смотреть !
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akku
1574629238
Огромное спасибо нашим родителям, но это не нужно делать, какой мяч. Но это моё личное, здоровья мамам.
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