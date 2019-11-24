В день матери Чалов вышел на матч с «Крыльями Советов» с мамой. Она нанесла первый удар по мячу

В России отмечается день матери. По этому случаю нападающий ЦСКА Федор Чалов вышел на матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) с мамой.

Родственница футболиста нанесла первый символический удар по мячу, отдав пас на сына. Видео доступно ниже.

По случаю дня матери ЦСКА выпустил видео, обыграв кричалку фанатов « Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки».

– ухажер для твоей мамки». Чалов в сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативных паса.

ЦСКА в таблице идет на третьем месте.