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    В день матери Чалов вышел на матч с «Крыльями Советов» с мамой. Она нанесла первый удар по мячу

    В России отмечается день матери. По этому случаю нападающий ЦСКА Федор Чалов вышел на матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) с мамой.

    Родственница футболиста нанесла первый символический удар по мячу, отдав пас на сына. Видео доступно ниже.

    • По случаю дня матери ЦСКА выпустил видео, обыграв кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки».
    • Чалов в сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативных паса.
    • ЦСКА в таблице идет на третьем месте.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2428

      Dellleone 8 минут назад

      Молодцы, этого к сожалению очень мало в нашей жизни, простых человеческих отношений и простых радостей! Спасибо , было приятно смотреть !

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