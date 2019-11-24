«Интер» установил клубный рекорд, выиграв все 7 гостевых матчей на старте Серии А

«Интер» в гостях разгромил «Торино» со счетом 3:0 в матче 13-го тура Серии А.

Таким образом, миланская команда выиграла все семь гостевых поединков на старте чемпионата Италии.

Сообщается, что это рекордный показатель для «Интера». Ранее им никогда не удавалось подобное.

Кроме того, команда Антонио Конте приблизилась к национальному рекорду – восемь выездных побед подряд со старта Серии А.

Автор данного достижения – «Милан» образца сезона-1992/93, в кампании-2018/19 его повторил «Ювентус».