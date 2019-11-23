Семак: «Дзюба сегодня доказал, что он один из лучших футболистов РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 17-го тура чемпионата России с «Рубином». Петербуржцы победили со счетом 2:1, победный гол забил Артем Дзюба.

— Что касается самой игры, то создали достаточное количество голевых моментов. Реализовали часть из них, которых хватило для победы. Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях. Рад поздравить нашу команду с хорошей игрой и победой.

— Удивил ли вас сегодня «Рубин»? И футбол ли это в такую погоду?

— Предполагали, что есть вариант, при котором «Рубин» сыграет в пять защитников. Так и случилось. Есть дефицит фланговых атакующих футболистов у казанцев, главный тренер выбрал тактику с пятью защитниками. Первый тайм получился неплохим, нужно было забить еще один, чтобы успокоить игру.

Если говорить о погоде, то ребятам пришлось непросто. Особенно Барриосу, который пролетел полмира, играл и тренировался в разных условиях — за сборную, в Петербурге и сегодня. У ребят, выступающих в южноамериканских сборных, длинные перелеты, но они молодцы и остаются профессионалами. Как и игроки нашей сборной. Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.