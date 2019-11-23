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    Семак: «Дзюба сегодня доказал, что он один из лучших футболистов РПЛ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 17-го тура чемпионата России с «Рубином». Петербуржцы победили со счетом 2:1, победный гол забил Артем Дзюба.

    — Что касается самой игры, то создали достаточное количество голевых моментов. Реализовали часть из них, которых хватило для победы. Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях. Рад поздравить нашу команду с хорошей игрой и победой.

    — Удивил ли вас сегодня «Рубин»? И футбол ли это в такую погоду?

    — Предполагали, что есть вариант, при котором «Рубин» сыграет в пять защитников. Так и случилось. Есть дефицит фланговых атакующих футболистов у казанцев, главный тренер выбрал тактику с пятью защитниками. Первый тайм получился неплохим, нужно было забить еще один, чтобы успокоить игру.

    Если говорить о погоде, то ребятам пришлось непросто. Особенно Барриосу, который пролетел полмира, играл и тренировался в разных условиях — за сборную, в Петербурге и сегодня. У ребят, выступающих в южноамериканских сборных, длинные перелеты, но они молодцы и остаются профессионалами. Как и игроки нашей сборной. Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2001

      Derzkiy1 10 секунд назад

      Когда 11 игроков в команде по уровню выше всех в лиге и ты 12ый стоишь возле ворот соперника из 10 моментов за матч забивает иногда ... По игре ничего удивительного , скорости , техники, удара ничего нету .... Вверх не всегда выигрывает ... Везение у него появилось и трэшом своим пробивается , надеюсь ЦСКА в себя придёт и Чалов начнёт забивать у него потенциала больше всех из нападающих в стране

      0
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    • ...
      Рейтинг: +414

      ВасяК 1 час назад

      Его мастерство,мы все увидели в матчах за сборную,против Бельгии и Сан-Марино!!!

      2
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      Рейтинг: +1070

      playsh > ВасяК 30 минут назад

      Во истину правда твоя.

      0
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      Рейтинг: +334

      Cleaner 1 час назад

      А что тут доказывать то? Дзюба по факту сейчас один из лучших футболистов России.

      -1
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      Рейтинг: +1517

      Валерий1965 1 час назад

      Да, Дзюба, на настоящий момент, один из лучших и мастеровитых игроков лиги. Очень прибавил парень за последние пару сезонов... Удачи ему!

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