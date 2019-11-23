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  • Семак: «Дзюба сегодня доказал, что он один из лучших футболистов РПЛ»

Семак: «Дзюба сегодня доказал, что он один из лучших футболистов РПЛ»

23 ноября 2019, 16:44
29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 17-го тура чемпионата России с «Рубином». Петербуржцы победили со счетом 2:1, победный гол забил Артем Дзюба.

— Что касается самой игры, то создали достаточное количество голевых моментов. Реализовали часть из них, которых хватило для победы. Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях. Рад поздравить нашу команду с хорошей игрой и победой.

— Удивил ли вас сегодня «Рубин»? И футбол ли это в такую погоду?

— Предполагали, что есть вариант, при котором «Рубин» сыграет в пять защитников. Так и случилось. Есть дефицит фланговых атакующих футболистов у казанцев, главный тренер выбрал тактику с пятью защитниками. Первый тайм получился неплохим, нужно было забить еще один, чтобы успокоить игру.

Если говорить о погоде, то ребятам пришлось непросто. Особенно Барриосу, который пролетел полмира, играл и тренировался в разных условиях — за сборную, в Петербурге и сегодня. У ребят, выступающих в южноамериканских сборных, длинные перелеты, но они молодцы и остаются профессионалами. Как и игроки нашей сборной. Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (29)
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Валерий1965
1574518569
Да, Дзюба, на настоящий момент, один из лучших и мастеровитых игроков лиги. Очень прибавил парень за последние пару сезонов... Удачи ему!
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ВасяК
1574519444
Его мастерство,мы все увидели в матчах за сборную,против Бельгии и Сан-Марино!!!
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Dizgen
1574523961
Лучшие в РПФЛ не Дзюба а судьи
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nik55
1574524179
Семак---зря я считал что ты умный---Дзюба сегодня доказал, что он один из лучших футболистов РПЛ----чем вас всех травят что вы несете такой бред
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rash1959
1574524702
Семак, будь ты вольным тренером, способным сказать что думаешь, то наверняка послал бы эту дзюбу к ... матери.
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Вальдемар IV
1574525264
долбогном
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Axe111
1574525438
Один из худших
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Don_Barzini
1574527586
Дзюба - красавчик. Играет с верой на максимуме!!! Такие показатели именно от доверия болельщиков... Дай Бог всем такой отдачи...
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knikos
1574529195
Плевать на тех , кто снизу ! Дзюба лучший по "гол+пас" , и именно благодаря во-многом ему Зенит лидер . Так держать , Артём ! С мотивацией иногда проблемы- это да ! Тут надо поработать .
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Волька
1574530949
симак больной
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