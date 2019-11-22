Главные новости дня. Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде, «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура

Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате».

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Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Шотландия – с Израилем.

Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде.

Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом».

The Telegraph: Абрамович отказался продавать «Челси».

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура.

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