Бэйл попал в заявку «Реала» впервые за полтора месяца

«Реал» опубликовал заявку на матч 14-го тура Примеры с «Реал Сосьедадом».

В списке оказался нападающий Гарет Бэйл, который не играл за мадридский клуб с 5 октября из-за травмы. Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Гарет Бэйл, Эден Азар.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.

Матч между «Реалом» и «Сосьедадом» состоится 23 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Реал» (25 очков) занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.

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