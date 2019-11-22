Бэйл попал в заявку «Реала» впервые за полтора месяца

«Реал» опубликовал заявку на матч 14-го тура Примеры с «Реал Сосьедадом».
В списке оказался нападающий Гарет Бэйл, который не играл за мадридский клуб с 5 октября из-за травмы. Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Гарет Бэйл, Эден Азар.
Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.
- Матч между «Реалом» и «Сосьедадом» состоится 23 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Реал» (25 очков) занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.
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Источник: твиттер «Реала»