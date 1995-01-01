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    Бэйл попал в заявку «Реала» впервые за полтора месяца

    «Реал» опубликовал заявку на матч 14-го тура Примеры с «Реал Сосьедадом».

    В списке оказался нападающий Гарет Бэйл, который не играл за мадридский клуб с 5 октября из-за травмы. Полностью заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Гарет Бэйл, Эден Азар.

    Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.

    • Матч между «Реалом» и «Сосьедадом» состоится 23 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Реал» (25 очков) занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.

    Marca: Зидан не будет наказывать Бэйла за празднование с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

    Источник: твиттер «Реала»

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