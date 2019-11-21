Кокорин: «Не хотел бы оценивать свое физическое состояние. У меня время есть, торопиться некуда»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на благотворительном турнире «Зенит Рядом» прокомментировал свою физическую форму.

«Зенит» организовал благотворительный турнир, в котором выступили смешанные команды, собранные из футболистов питерского клуба и воспитанников детских домов.

«Ребятам все понравилось. Это самое главное. Нам тоже понравилось, мы поиграли, повеселились. Сергей Богданович попросил играть серьезно и забивать, а смотришь, как играют дети, и не получается быть серьезным. Поэтому получилась такая атмосфера дворового футбола: все посмеялись, подурачились. Провели хороший турнир. И погода сегодня хорошая: никто не замерз, все довольны.

Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться – одно дело, а играть – совсем другое. Сейчас весь акцент на том, чтобы подвести меня к играм. Жалко, что в декабре наступит такой долгий перерыв», – сказал Кокорин.

Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.

После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.

Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

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