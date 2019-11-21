Джан: «Вижу себя в «Ювентусе», но моя ситуация должна измениться»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поговорил о своем месте в команде. Немец недоволен количеством игровой практики.
«Я не удовлетворен своей ситуацией, но выкладываюсь на тренировках на 100 процентов. Пытаюсь изменить свое положение. Я вижу себя в «Ювентусе», но моя ситуация должна измениться», – полагает Джан.
- Игроком интересуются «ПСЖ» и «Барселона».
- Джан перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
- В этом сезоне на счету хавбека четыре матча в Серии А.
Источник: Corriere Dello Sport