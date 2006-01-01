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    «ПСЖ» и «Барселона» зимой готовы заплатить до 50 миллионов за Джана

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может покинуть клуб зимой.

    Футболист недоволен тем, что получает мало игровой практики в Турине. «Юве» не включил немца в заявку на Лигу чемпионов.

    Кроме того, как сообщает Diario Sport, у Джана не очень хорошие отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.

    В зимнее трансферное окно на 25-летнего полузащитника будут претендовать «ПСЖ» и «Барселона». Оба клуба готовы заплатить от 40 до 50 миллионов евро.

    • Джан перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне на счету хавбека четыре матча в Серии А.

    Источник: Diario Sport

    Испанская спортивная газета. Издается с прошлого века. Аудитория в твиттере – 1,6 миллиона подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1828

      SarJr 1 час назад

      Чего?! За видаля 20, а за джана 50?! Что за бред?!!! Утка чистейшей воды

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