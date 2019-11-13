«ПСЖ» и «Барселона» зимой готовы заплатить до 50 миллионов за Джана

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может покинуть клуб зимой.
Футболист недоволен тем, что получает мало игровой практики в Турине. «Юве» не включил немца в заявку на Лигу чемпионов.
Кроме того, как сообщает Diario Sport, у Джана не очень хорошие отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.
В зимнее трансферное окно на 25-летнего полузащитника будут претендовать «ПСЖ» и «Барселона». Оба клуба готовы заплатить от 40 до 50 миллионов евро.
- Джан перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
- В этом сезоне на счету хавбека четыре матча в Серии А.
Источник: Diario Sport
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