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  • «ПСЖ» и «Барселона» зимой готовы заплатить до 50 миллионов за Джана

«ПСЖ» и «Барселона» зимой готовы заплатить до 50 миллионов за Джана

13 ноября 2019, 01:36
8

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может покинуть клуб зимой.

Футболист недоволен тем, что получает мало игровой практики в Турине. «Юве» не включил немца в заявку на Лигу чемпионов.

Кроме того, как сообщает Diario Sport, у Джана не очень хорошие отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.

В зимнее трансферное окно на 25-летнего полузащитника будут претендовать «ПСЖ» и «Барселона». Оба клуба готовы заплатить от 40 до 50 миллионов евро.

  • Джан перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
  • В этом сезоне на счету хавбека четыре матча в Серии А.

Источник: Diario Sport

Испанская спортивная газета. Издается с прошлого века. Аудитория в твиттере – 1,6 миллиона подписчиков.

Италия. Серия А Ювентус Барселона ПСЖ Джан Эмре
Комментарии (8)
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Saracen Jr
1573598420
Чего?! За видаля 20, а за джана 50?! Что за бред?!!! Утка чистейшей воды
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Nikoo
1573612162
Нах^ барсе еще один полузащитник?
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acor94
1573620587
Эх, если бы за Джано...
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Cules2013
1573624365
Зачем нам он, ещё и за 50? В полузащите игроков хватает для основы. Если что, кого-то либо из дубля можно наигрывать, вернуть из аренды, или просто купить менее распиаренного, но более толкового, за адекватную сумму. Барса последнее пару лет очень много денег выкинула на пустые трансферы.
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ItalianFootball
1573628663
Неплохо бы)))
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