«Зенит» выложил пост о популярности клубов РПЛ в Китае, а затем удалил

Пресс-служба «Зенита» опубликовала данные о популярности российских клубов в Китае, посчитав количество подписчиков в социальной сети WeiBo.
«Какой российский футбольный клуб самый популярный в Китае?
«Зенит»: 129812 подписчиков, «Локомотив» – 780 подписчиков, «Спартак» – 137 подписчиков, «Крылья Советов» – 454 подписчика», – было написано в твиттере «Зенита».
Вскоре пост был удален, но журналист Eurosport Владас Ласицкас выложил скриншоты.
- В Китае выступает бывший форвард петербуржцев Халк.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Зенита»