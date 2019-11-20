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  • «Зенит» выложил пост о популярности клубов РПЛ в Китае, а затем удалил

«Зенит» выложил пост о популярности клубов РПЛ в Китае, а затем удалил

20 ноября 2019, 19:15
27

Пресс-служба «Зенита» опубликовала данные о популярности российских клубов в Китае, посчитав количество подписчиков в социальной сети WeiBo.

«Какой российский футбольный клуб самый популярный в Китае?

«Зенит»: 129812 подписчиков, «Локомотив» – 780 подписчиков, «Спартак» – 137 подписчиков, «Крылья Советов» – 454 подписчика», – было написано в твиттере «Зенита».

Вскоре пост был удален, но журналист Eurosport Владас Ласицкас выложил скриншоты.

  • В Китае выступает бывший форвард петербуржцев Халк.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Крылья Советов Локомотив
Комментарии (27)
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vka1970
1574271419
Зенит решил громко хлопнуть дверью и случайно прищемил себе ногу. Инстинкт самосохранения.Решил ногу всё таки убрать.
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NEONFOL
1574271941
увольте пресс службу зенита, там работают школьники
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Полная Канистра
1574272352
ха ха зинка ведро помойное в китае сначала они обьедки Доширак сливают потом срут
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Ilya26
1574272891
В Китае очень популярна пиротехника, а Бом*атское фанатье показало им ещё несколько фокусов с петардами, вот китайцы и прониклись к зинаиде
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Владислав Vlad
1574272966
А популярнее Зенита в Китае - Газпром.)))
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nik55
1574277841
скоро бомжи напишут что они самые популярные в галактике---ну и пусть радуются
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InterMilLano1908
1574278570
Ахаххаха бреееееед, я в Китае уже 7 лет живу и млять знают только ЦСКА... А где играл Халк никто даже и не знает.... Поверьте тут только ЦСКА знают...
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Frankfurt Am Main
1574279126
Вот неугомонные, смеритесь в конце концов, не тянете =))
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мы_не_рабы
1574281307
Ого! Хорошо что Зенит ещё хоть где-нибудь популярен кроме Питера!
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neft44
1574293483
быть зенитом или как то связаным с ним заквар))))
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