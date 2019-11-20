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    «Зенит» выложил пост о популярности клубов РПЛ в Китае, а затем удалил

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала данные о популярности российских клубов в Китае, посчитав количество подписчиков в социальной сети WeiBo.

    «Какой российский футбольный клуб самый популярный в Китае?

    «Зенит»: 129812 подписчиков, «Локомотив» – 780 подписчиков, «Спартак» – 137 подписчиков, «Крылья Советов» – 454 подписчика», – было написано в твиттере «Зенита».

    Вскоре пост был удален, но журналист Eurosport Владас Ласицкас выложил скриншоты.

    • В Китае выступает бывший форвард петербуржцев Халк.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8300

      KLIM777 19 минут назад

      Этот прибалтийский дегенерат вообще в курсе, что Китай великая держава, вовсе не стыдно, что Зенит там популярный.

      А почему популярный? Ответ для школьников. Потому что Халк и Витсель этому поспособствовали.

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      Рейтинг: +51

      elessar arnor > KLIM777 4 минуты назад

      о, чем тебе не угодил прибалт?

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      Рейтинг: +51

      elessar arnor > KLIM777 2 минуты назад

      и нет, популярен он благодаря газопроводным трубам, которые обклеены с обеих сторон символикой зенита

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