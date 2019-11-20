«Зенит» выложил пост о популярности клубов РПЛ в Китае, а затем удалил

Этот прибалтийский дегенерат вообще в курсе, что Китай великая держава, вовсе не стыдно, что Зенит там популярный.
А почему популярный? Ответ для школьников. Потому что Халк и Витсель этому поспособствовали.
Пресс-служба «Зенита» опубликовала данные о популярности российских клубов в Китае, посчитав количество подписчиков в социальной сети WeiBo.
«Какой российский футбольный клуб самый популярный в Китае?
«Зенит»: 129812 подписчиков, «Локомотив» – 780 подписчиков, «Спартак» – 137 подписчиков, «Крылья Советов» – 454 подписчика», – было написано в твиттере «Зенита».
Вскоре пост был удален, но журналист Eurosport Владас Ласицкас выложил скриншоты.
- В Китае выступает бывший форвард петербуржцев Халк.
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— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) November 20, 2019