Отбор Евро-2020. Германия забила шесть голов Северной Ирландии, Голландия разгромила Эстонию

Состоялись матчи группы С отборочного турнира Евро-2020.

Германия разгромила Северную Ирландию со счетом 6:1. Голландцы одержали крупную победу над Эстонией – 5:0. Обе команды досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы.

Отбор Евро-2020. Группа С. 8-й тур

Германия – Северная Ирландия – 6:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Смит, 7; 1:1 – Гнабри, 19; 2:1 – Горецка, 43; 3:1 – Гнабри, 47; 4:1 – Гнабри, 60; 5:1 – Горецка, 73; 6:1 – Брандт, 90.

Голландия – Эстония – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вейналдум, 6; 2:0 – Аке, 19; 3:0 – Вейналдум, 66; 4:0 – Вейналдум, 79; 5:0 – Боаду, 87.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020