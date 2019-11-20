Отбор Евро-2020. Германия забила шесть голов Северной Ирландии, Голландия разгромила Эстонию

Состоялись матчи группы С отборочного турнира Евро-2020.
Германия разгромила Северную Ирландию со счетом 6:1. Голландцы одержали крупную победу над Эстонией – 5:0. Обе команды досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы.
Отбор Евро-2020. Группа С. 8-й тур
Германия – Северная Ирландия – 6:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Смит, 7; 1:1 – Гнабри, 19; 2:1 – Горецка, 43; 3:1 – Гнабри, 47; 4:1 – Гнабри, 60; 5:1 – Горецка, 73; 6:1 – Брандт, 90.
Голландия – Эстония – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Вейналдум, 6; 2:0 – Аке, 19; 3:0 – Вейналдум, 66; 4:0 – Вейналдум, 79; 5:0 – Боаду, 87.
Турнирные таблицы отбора Евро-2020
Источник: Бомбардир.ру