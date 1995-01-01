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    Отбор Евро-2020. Германия забила шесть голов Северной Ирландии, Голландия разгромила Эстонию

    Состоялись матчи группы С отборочного турнира Евро-2020.

    Германия разгромила Северную Ирландию со счетом 6:1. Голландцы одержали крупную победу над Эстонией – 5:0. Обе команды досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы.

    Отбор Евро-2020. Группа С. 8-й тур

    Германия – Северная Ирландия – 6:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Смит, 7; 1:1 – Гнабри, 19; 2:1 – Горецка, 43; 3:1 – Гнабри, 47; 4:1 – Гнабри, 60; 5:1 – Горецка, 73; 6:1 – Брандт, 90.

    Голландия – Эстония – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вейналдум, 6; 2:0 – Аке, 19; 3:0 – Вейналдум, 66; 4:0 – Вейналдум, 79; 5:0 – Боаду, 87.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8282

      KLIM777 8 минут назад

      Сегодня поднял с 400 руб. 6100. Спасибо сборным за игры!

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