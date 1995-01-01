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    Кержаков – о выходе юношеской сборной России на Евро-2020: «Если задача выполнена, значит все ребята сыграли хорошо»

    Старший тренер юношеской сборной России (до 18 лет) Александр Кержаков прокомментировал выход своей команды в Элитный раунд Евро-2020 после победы над Польшей (4:0).

    «Я очень рад за ребят. Они сегодня играли по новой схеме, мы выставили трех центральных защитников. Игрокам удалось выполнить поставленную задачу. Они были сильнее соперника и заслуженно победили. Да, нам удалось пройти дальше, но я всегда говорю футболистам: Если мы хотим быть наверху, в первом отборочном раунде у нашей команды проблем возникать не должно.

    Если задача выполнена, значит все ребята сработали хорошо. Я не хочу переносить обсуждение наших успехов в плоскость цифр. Да, выход в Элитный раунд получился не очень уверенным, но в данную секунду это никого не интересует. Мы прошли в следующую стадию турнира, очень рад, что продолжу работать с этими футболистами», – сказал Кержаков.

    Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020

    Источник: РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7114

      Вомбат 21 минуту назад

      Врешь, Бомбардир! Мой земляк Кержаков - не старший тренер в этой сборной. Если кликнуть на источник, то видно, что он ее главный тренер, Даже в такой ситуации этот московский сайт не мог не солгать.

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