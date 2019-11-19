Кержаков – о выходе юношеской сборной России на Евро-2020: «Если задача выполнена, значит все ребята сыграли хорошо»

Старший тренер юношеской сборной России (до 18 лет) Александр Кержаков прокомментировал выход своей команды в Элитный раунд Евро-2020 после победы над Польшей (4:0).

«Я очень рад за ребят. Они сегодня играли по новой схеме, мы выставили трех центральных защитников. Игрокам удалось выполнить поставленную задачу. Они были сильнее соперника и заслуженно победили. Да, нам удалось пройти дальше, но я всегда говорю футболистам: Если мы хотим быть наверху, в первом отборочном раунде у нашей команды проблем возникать не должно.

Если задача выполнена, значит все ребята сработали хорошо. Я не хочу переносить обсуждение наших успехов в плоскость цифр. Да, выход в Элитный раунд получился не очень уверенным, но в данную секунду это никого не интересует. Мы прошли в следующую стадию турнира, очень рад, что продолжу работать с этими футболистами», – сказал Кержаков.

Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020