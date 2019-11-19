Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков – о выходе юношеской сборной России на Евро-2020: «Если задача выполнена, значит все ребята сыграли хорошо»

Кержаков – о выходе юношеской сборной России на Евро-2020: «Если задача выполнена, значит все ребята сыграли хорошо»

19 ноября 2019, 20:40
1

Старший тренер юношеской сборной России (до 18 лет) Александр Кержаков прокомментировал выход своей команды в Элитный раунд Евро-2020 после победы над Польшей (4:0).

«Я очень рад за ребят. Они сегодня играли по новой схеме, мы выставили трех центральных защитников. Игрокам удалось выполнить поставленную задачу. Они были сильнее соперника и заслуженно победили. Да, нам удалось пройти дальше, но я всегда говорю футболистам: Если мы хотим быть наверху, в первом отборочном раунде у нашей команды проблем возникать не должно.

Если задача выполнена, значит все ребята сработали хорошо. Я не хочу переносить обсуждение наших успехов в плоскость цифр. Да, выход в Элитный раунд получился не очень уверенным, но в данную секунду это никого не интересует. Мы прошли в следующую стадию турнира, очень рад, что продолжу работать с этими футболистами», – сказал Кержаков.

Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020

Источник: РФС
Европа Россия (до 18) Кержаков Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1574187508
Врешь, Бомбардир! Мой земляк Кержаков - не старший тренер в этой сборной. Если кликнуть на источник, то видно, что он ее главный тренер, Даже в такой ситуации этот московский сайт не мог не солгать.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+