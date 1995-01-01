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    Шомуродов оформил дубль в матче с Палестиной. У него шесть голов в четырех последних матчах за Узбекистан

    Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов дважды отличился в матче сборной Узбекистана с Палестиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

    Шомуродов забил первый гол хозяев на 18-й минуте, второй – на 58-й минуте. Нападающий был заменен на 78-й минуте.

    Форвард «Ростова» забил шесть голов в четырех последних играх за национальную сборную. Ранее Шомуродов оформил дубль во встрече с Сингапуром (3:1), и забил по одному голу Йемену (5:0) и Саудовской Аравии (2:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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