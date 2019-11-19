Шомуродов оформил дубль в матче с Палестиной. У него шесть голов в четырех последних матчах за Узбекистан

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов дважды отличился в матче сборной Узбекистана с Палестиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.
Шомуродов забил первый гол хозяев на 18-й минуте, второй – на 58-й минуте. Нападающий был заменен на 78-й минуте.
Форвард «Ростова» забил шесть голов в четырех последних играх за национальную сборную. Ранее Шомуродов оформил дубль во встрече с Сингапуром (3:1), и забил по одному голу Йемену (5:0) и Саудовской Аравии (2:3).
- После пяти матчей узбекская сборная вышла на первое место в группе с 9 очками.
- Шомуродов вместе с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.
Источник: Бомбардир.ру