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  • Шомуродов оформил дубль в матче с Палестиной. У него шесть голов в четырех последних матчах за Узбекистан

Шомуродов оформил дубль в матче с Палестиной. У него шесть голов в четырех последних матчах за Узбекистан

19 ноября 2019, 16:52
3

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов дважды отличился в матче сборной Узбекистана с Палестиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

Шомуродов забил первый гол хозяев на 18-й минуте, второй – на 58-й минуте. Нападающий был заменен на 78-й минуте.

Форвард «Ростова» забил шесть голов в четырех последних играх за национальную сборную. Ранее Шомуродов оформил дубль во встрече с Сингапуром (3:1), и забил по одному голу Йемену (5:0) и Саудовской Аравии (2:3).

Источник: Бомбардир.ру
Азия Узбекистан Палестина Ростов Шомуродов Эльдор
Комментарии (3)
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Cules2013
1574190117
Круто, но уровень соперников...
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vgarakh
1574236341
Пора дубли забивать и за Ростов, а там смотришь и хет-трик подойдет.
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