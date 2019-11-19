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    Бонуччи: «Вы скажете, что Италия рискует, но мы играем в острый футбол, комбинируем и держим мяч»

    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги отбора Евро-2020 для его команды.

    «Я никогда не получал такого удовольствия, играя за сборную. Вы скажете, что мы рискуем, но мы играем в острый футбол, комбинируем и держим мяч. Наступила новая эра для Италии. Время просто насладиться этим.

    Мы прибавляем, но важно сделать шаг, чтобы войти в топ-4 лучших сборных Европы и доминировать на протяжении многих лет. Мы правильно подходим к каждому матчу. Это заслуга тренера и наших игроков», – сказал Бонуччи.

    • Италия одержала 10 побед в 10 матчах отбора Евро.
    • Разница мячей – 37:4.

    Источник: Football Italia

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    19.11.2019 09:31
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