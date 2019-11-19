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  • Бонуччи: «Вы скажете, что Италия рискует, но мы играем в острый футбол, комбинируем и держим мяч»

Бонуччи: «Вы скажете, что Италия рискует, но мы играем в острый футбол, комбинируем и держим мяч»

19 ноября 2019, 09:31

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги отбора Евро-2020 для его команды.

«Я никогда не получал такого удовольствия, играя за сборную. Вы скажете, что мы рискуем, но мы играем в острый футбол, комбинируем и держим мяч. Наступила новая эра для Италии. Время просто насладиться этим.

Мы прибавляем, но важно сделать шаг, чтобы войти в топ-4 лучших сборных Европы и доминировать на протяжении многих лет. Мы правильно подходим к каждому матчу. Это заслуга тренера и наших игроков», – сказал Бонуччи.

  • Италия одержала 10 побед в 10 матчах отбора Евро.
  • Разница мячей – 37:4.

Источник: Football Italia
Отбор ЧЕ-2020 Италия Бонуччи Леонардо
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