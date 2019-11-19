Отбор Евро-2020. Италия забила 9 голов Армении и другие результаты группы J

Завершились три матча отбора Евро-2020 в группе J.

Греция одержала волевую победу над Финляндией со счетом 2:1.

Италия разгромила Армению, забив сопернику девять голов и пропустив всего один. По дублю оформили Чиро Иммобиле и Николо Дзаньоло.

Босния и Герцеговина крупно обыграла Лихтенштейн, отправив в ворота оппонента три безответных мяча.

Отбор Евро-2020. Группа J. 10-й тур

Греция – Финляндия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пукки, 27; 1:1 – Манталос, 47; 2:1 – Галанопулос, 70.

Италия – Армения – 9:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 8; 2:0 – Дзаньоло, 9; 3:0 – Барелла, 29; 4:0 – Иммобиле, 33; 5:0 – Дзаньоло, 64; 6:0 – Романьоли, 72; 7:0 – Жоржиньо (с пенальти), 75; 8:0 – Орсолини, 78; 8:1 – Бабаян, 79; 9:1 – Кьеза, 81.

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Цивич, 57; 0:2 – Ходжич, 64; 0:3 – Ходжич, 72.

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