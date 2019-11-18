Медведев – о продлении контрактов с Дзюбой и Семаком: «Когда наступит время, вы все обязательно узнаете»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от прямого ответа на вопросы о продлении контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером Сергеем Семаком.

– По Дзюбе появлялась неофициальная информация, согласно которой игрок уже подписал новый контракт, а клуб просто ждет момента, чтобы объявить об этом. Насколько это близко к истине?

– Когда наступит время, вы об этом обязательно узнаете.

– А какая ситуация с соглашением Семака? Когда могут начаться переговоры о продлении трудовых отношений с ним?

– Такая же ситуация и с Семаком. Вы все обязательно узнаете.