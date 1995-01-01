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    Медведев – о продлении контрактов с Дзюбой и Семаком: «Когда наступит время, вы все обязательно узнаете»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от прямого ответа на вопросы о продлении контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером Сергеем Семаком.

    – По Дзюбе появлялась неофициальная информация, согласно которой игрок уже подписал новый контракт, а клуб просто ждет момента, чтобы объявить об этом. Насколько это близко к истине?

    – Когда наступит время, вы об этом обязательно узнаете.

    – А какая ситуация с соглашением Семака? Когда могут начаться переговоры о продлении трудовых отношений с ним?

    – Такая же ситуация и с Семаком. Вы все обязательно узнаете.

    • Соглашения Дзюбы и Семака с «Зенитом» истекают 30 июня 2020 года.
    • 31-летний форвард выступает за петербургский клуб с 2015 года.
    • 43-летний специалист возглавляет команду с 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +790

      Ганнибал Лектор 49 минут назад

      Семака продлить обязательно. За эти два года в Зените он нещадно прогрессировал

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