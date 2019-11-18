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  • Медведев – о продлении контрактов с Дзюбой и Семаком: «Когда наступит время, вы все обязательно узнаете»

Медведев – о продлении контрактов с Дзюбой и Семаком: «Когда наступит время, вы все обязательно узнаете»

18 ноября 2019, 20:15
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от прямого ответа на вопросы о продлении контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером Сергеем Семаком.

– По Дзюбе появлялась неофициальная информация, согласно которой игрок уже подписал новый контракт, а клуб просто ждет момента, чтобы объявить об этом. Насколько это близко к истине?

– Когда наступит время, вы об этом обязательно узнаете.

– А какая ситуация с соглашением Семака? Когда могут начаться переговоры о продлении трудовых отношений с ним?

– Такая же ситуация и с Семаком. Вы все обязательно узнаете.

  • Соглашения Дзюбы и Семака с «Зенитом» истекают 30 июня 2020 года.
  • 31-летний форвард выступает за петербургский клуб с 2015 года.
  • 43-летний специалист возглавляет команду с 2018 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1574102019
Семака продлить обязательно. За эти два года в Зените он нещадно прогрессировал
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Garrincha58
1574109898
пока в Зените Дзюба и тренер Семак команда так и будет играть не в футбол, а в регби
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