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  • Гончаренко: «Дзагоев мог бы сегодня сыграть больше, но он бережно относится к здоровью, поэтому тайм»

Гончаренко: «Дзагоев мог бы сегодня сыграть больше, но он бережно относится к здоровью, поэтому тайм»

18 ноября 2019, 17:33
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру полузащитника Алана Дзагоева в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1).

«Мы достаточно качественно доставляли мяч в штрафную площадь. Во втором тайме, когда Дзагоева не было, мы уже не смогли это сделать. Это игрок, который знает, как придержать мяч, как развить атаку.

Он мог бы сегодня сыграть больше, но как-то бережно относимся к его здоровью, точнее, он бережно, поэтому сегодня тайм», – сказал Гончаренко.

Дзагоев впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Ростов Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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giluxa1963
1574088531
ну да хрустального надо беречь я бы его в латах на поле выпускал
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Plyash
1574111564
Да иди уже ребятишек тренируй, пожалей ноги,как бы инвалидность не заработал.
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