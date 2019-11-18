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    Гончаренко: «Дзагоев мог бы сегодня сыграть больше, но он бережно относится к здоровью, поэтому тайм»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру полузащитника Алана Дзагоева в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1).

    «Мы достаточно качественно доставляли мяч в штрафную площадь. Во втором тайме, когда Дзагоева не было, мы уже не смогли это сделать. Это игрок, который знает, как придержать мяч, как развить атаку.

    Он мог бы сегодня сыграть больше, но как-то бережно относимся к его здоровью, точнее, он бережно, поэтому сегодня тайм», – сказал Гончаренко.

    Дзагоев впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА


    Источник: «Р-Спорт»

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