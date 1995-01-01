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    Дзагоев впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и ростовского СКА на товарищеский матч.

    Полузащитник армейцев Алан Дзагоев появился в старте впервые с 3 ноября 2018 года, когда это произошло в игре с «Динамо» (0:0).

    ЦСКА: Помазун, Набабкин, Шарлия, Гогуа, Щенников, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев, Сантос, Нисимура.

    СКА: Скрипник, Винниченко, Бендзь, Козлов, Гребенюков, Шаповалов, Богатырeв, Иванков, Ахриев, Гриднев, Кожухарь.

    Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи»

    Источник: Бомбардир.ру

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