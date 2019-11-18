Дзагоев впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА

Стали известны стартовые составы ЦСКА и ростовского СКА на товарищеский матч.

Полузащитник армейцев Алан Дзагоев появился в старте впервые с 3 ноября 2018 года, когда это произошло в игре с «Динамо» (0:0).

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Шарлия, Гогуа, Щенников, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев, Сантос, Нисимура.

СКА: Скрипник, Винниченко, Бендзь, Козлов, Гребенюков, Шаповалов, Богатырeв, Иванков, Ахриев, Гриднев, Кожухарь.

Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи»