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Дзагоев впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА

18 ноября 2019, 12:11
4

Стали известны стартовые составы ЦСКА и ростовского СКА на товарищеский матч.

Полузащитник армейцев Алан Дзагоев появился в старте впервые с 3 ноября 2018 года, когда это произошло в игре с «Динамо» (0:0).

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Шарлия, Гогуа, Щенников, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев, Сантос, Нисимура.

СКА: Скрипник, Винниченко, Бендзь, Козлов, Гребенюков, Шаповалов, Богатырeв, Иванков, Ахриев, Гриднев, Кожухарь.

Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Ростов Дзагоев Алан
Комментарии (4)
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Аналитика от паралитика
1574069028
Вакуленко уже на стадионе, с 2мя шарфами)
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Derzkiy1
1574072142
Почаще бы , лучшим цп страны всегда был ! Травмы конечно поднасрали ему
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Decorhome
1574076594
с дебютом
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все_будет_AUDI
1574079950
Главное не травмировался
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