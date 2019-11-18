Гендиректор «Крыльев» Шашков: «Интерес к Соболеву есть. Летом было предложение из Италии, которое нас не устроило»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе к форварду Александру Соболеву со стороны европейских клубов.

«Интерес к Соболеву есть. Летом было предложение из Италии, которое нас не устроило. Так что до конкретики тогда не дошло.

Мы хотели бы сохранить Александра до окончания сезона в нашей команде. И сам он хочет помочь клубу, где он раскрылся. Так что у нас в этом плане хороший диалог с ним.

Соболев – адекватный парень, он понимает, что ему надо играть и доказывать, доказывать, доказывать. Контракт с «Крыльями Советов» у него действует еще долго», – сказал Шашков.

Ранее сообщалось о желании «Локомотива» и «Динамо» купить Соболева.

Сумма отступных за 22-летнего форварда составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Соболев забил 10 голов в 17 матчах.

Sport24: Соболевым интересуются клубы из Англии, Италии, Германии и Турции



