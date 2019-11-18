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  • Отбор Евро-2020. Франция, Турция и Исландия одержали гостевые победы

Отбор Евро-2020. Франция, Турция и Исландия одержали гостевые победы

18 ноября 2019, 00:40
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Завершились три матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе H.

Франция благодаря голам Корентена Толиссо и Антуана Гризманна победила Албанию.

Турция выиграла у Андорры со счетом 2:0 – дубль в активе Энеса Унала.

Исландия одолела Молдавию – отличились в этом поединке Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон и Николай Милинчану.

Отбор Евро-2020. Группа H. 10-й тур

Албания – Франция – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Толиссо, 9; 0:2 – Гризманн, 30.

Андорра – Турция – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Унал, 17; 0:2 – Унал (с пенальти), 21.

Молдавия – Исландия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бьярнасон, 17; 1:1 – Милинчану, 56; 1:2 – Сигурдссон, 65.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Албания Франция Андорра Турция Молдавия Исландия
Комментарии (1)
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anri1703
1574057192
Надо было исландцев вместо дырявых чехов в экспресс добавлять
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