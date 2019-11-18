Отбор Евро-2020. Франция, Турция и Исландия одержали гостевые победы

Завершились три матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе H.
Франция благодаря голам Корентена Толиссо и Антуана Гризманна победила Албанию.
Турция выиграла у Андорры со счетом 2:0 – дубль в активе Энеса Унала.
Исландия одолела Молдавию – отличились в этом поединке Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон и Николай Милинчану.
Отбор Евро-2020. Группа H. 10-й тур
Голы: 0:1 – Толиссо, 9; 0:2 – Гризманн, 30.
Голы: 0:1 – Унал, 17; 0:2 – Унал (с пенальти), 21.
Молдавия – Исландия – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Бьярнасон, 17; 1:1 – Милинчану, 56; 1:2 – Сигурдссон, 65.
Источник: «Бомбардир»