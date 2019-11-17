Сантуш: «Сборная Португалии будет претендовать на победу на Евро-2020»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о перспективах своей команды на Евро-2020.

«Сборная Португалии будет претендовать на победу на Евро. Хоть нас никогда не считают фаворитами, команда обладает качеством. Нас непросто обыграть, мы имеем все, чтобы хорошо выступить на чемпионате Европы. Наш статус такой же, как и всегда.

Когда мы приехали на Евро-2016, все тоже говорили, что мои слова о том, что Португалия один из претендентов на титул – это сумасшествие», – сказал Сантуш.