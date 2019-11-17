Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сантуш: «Сборная Португалии будет претендовать на победу на Евро-2020»

Сантуш: «Сборная Португалии будет претендовать на победу на Евро-2020»

17 ноября 2019, 23:50
5

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о перспективах своей команды на Евро-2020.

«Сборная Португалии будет претендовать на победу на Евро. Хоть нас никогда не считают фаворитами, команда обладает качеством. Нас непросто обыграть, мы имеем все, чтобы хорошо выступить на чемпионате Европы. Наш статус такой же, как и всегда.

Когда мы приехали на Евро-2016, все тоже говорили, что мои слова о том, что Португалия один из претендентов на титул – это сумасшествие», – сказал Сантуш.

  • Португалия – действующий победитель континентального первенства.
  • В отборе Евро-2020 команда набрала 17 очков в восьми матчах.
  • Португальцы финишировали вторыми в группе, уступив первое место Украине.

Источник: A Bola
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Сантуш Фернанду
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1574035838
Состав ещё лучше стал
Ответить
АлексOZ
1574062430
а вот это хрен уже, один раз футбольная мафия дала Кристине Пеналду получить командный кубок, какое же это было тошнотворное зрелище ((( время тянули, рыдали, ныли, ныряли, корочеее вся обойма приёмов, которыми заразили футбол португальцы эпохи КР7 (если кто помнит их ещё с юниоров ............. мерзость ((( фу!!! ) "нам такой футбол не нужен!!!"
Ответить
Серж 69
1574067245
Львами только не притворяйтесь,тогда шансы есть,хотя и не слишком высокие.
Ответить
zigbert
1574087180
По сравнению с 2016г. эта сборная все же слабее. Но сбрасывать со счетов португальцев конечно нельзя.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+