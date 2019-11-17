Роналду – о матче с Люксембургом: «Газон больше похож на картофельное поле»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен газоном на стадионе в Люксембурге.

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Португалия обыграла Люксембург со счетом 2:0.

Роналду забил второй гол своей команды.

«Сложно играть на таком газоне. Как вы видели, это было похоже на картофельное поле. Не знаю, как это возможно, чтобы команды такого уровня играли на таких плохих полях. Очень плохих! Это выглядело не очень хорошо, однако мы выполнили свою работу. Победа была нашей главной целью», – сказал Роналду.