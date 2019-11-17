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  • Роналду – о матче с Люксембургом: «Газон больше похож на картофельное поле»

Роналду – о матче с Люксембургом: «Газон больше похож на картофельное поле»

17 ноября 2019, 21:11
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен газоном на стадионе в Люксембурге.

  • В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Португалия обыграла Люксембург со счетом 2:0.
  • Роналду забил второй гол своей команды.

«Сложно играть на таком газоне. Как вы видели, это было похоже на картофельное поле. Не знаю, как это возможно, чтобы команды такого уровня играли на таких плохих полях. Очень плохих! Это выглядело не очень хорошо, однако мы выполнили свою работу. Победа была нашей главной целью», – сказал Роналду.

Источник: A Bola
Отбор ЧЕ-2020 Люксембург Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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bset
1574016317
Немного оффтоп, но все же: «На стадионе могут быть только официальные символы Сербии. У ФСС уже есть условное наказание от УЕФА, любое нарушение может привести к более суровым санкциям», – сказано в заявлении ФСС. Тем временем болельщики Косово принесли на стадион флаги Англии, которые не являются официальными символами Косово.
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JTherry
1574020821
Роналду видел, как выглядит картофельное поле? поздравляю)) думал, что картофель он видел только на тарелке...
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