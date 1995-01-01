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    Роналду – о матче с Люксембургом: «Газон больше похож на картофельное поле»

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен газоном на стадионе в Люксембурге.

    • В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Португалия обыграла Люксембург со счетом 2:0.
    • Роналду забил второй гол своей команды.

    «Сложно играть на таком газоне. Как вы видели, это было похоже на картофельное поле. Не знаю, как это возможно, чтобы команды такого уровня играли на таких плохих полях. Очень плохих! Это выглядело не очень хорошо, однако мы выполнили свою работу. Победа была нашей главной целью», – сказал Роналду.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12572

      bset 12 минут назад

      Немного оффтоп, но все же:

      «На стадионе могут быть только официальные символы Сербии. У ФСС уже есть условное наказание от УЕФА, любое нарушение может привести к более суровым санкциям», – сказано в заявлении ФСС.

      Тем временем болельщики Косово принесли на стадион флаги Англии, которые не являются официальными символами Косово.

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