Главные новости утра. Определились 16 сборных-участниц Евро-2020, Черчесов хочет изменить срок контракта со сборной России

Уже заявлено , предложили в РФС контракт до ЧМ в Катаре , даже если на Евро полный провал, он остается или хорошая компенсация за досрочное расторжение контракта со стороны РФС- сомневается он в достойном выступлении на Евро почему-то , вот и стелет соломинку , может контракт стоит РФС после Евро рассматривать.
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