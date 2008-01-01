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    Черчесов: «Единственное, что нужно менять в моем контракте – срок его окончания»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ходе переговоров с РФС по своему контракту.

    «Контракт лежит у меня дома уже несколько лет. Там есть определенные пункты, в том числе и автоматические. Я хорошо знаю, что у меня лежит на столе. И если там появится что-то новое, я точно это увижу.

    Контракт как контракт. Единственное, что там надо менять — это срок его окончания. В этом контракте срок заканчивается летом. А чемпионат мира перенесли на зиму. Это надо менять. Когда мы его подписывали, все чемпионаты мира проходили летом», – сказал Черчесов.

    • Действующее соглашение с Черчесовым подписано по схеме «2+2».
    • Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.
    • При 56-летнем специалисте национальная команда не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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