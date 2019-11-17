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  • Черчесов: «Единственное, что нужно менять в моем контракте – срок его окончания»

Черчесов: «Единственное, что нужно менять в моем контракте – срок его окончания»

17 ноября 2019, 06:20
28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ходе переговоров с РФС по своему контракту.

«Контракт лежит у меня дома уже несколько лет. Там есть определенные пункты, в том числе и автоматические. Я хорошо знаю, что у меня лежит на столе. И если там появится что-то новое, я точно это увижу.

Контракт как контракт. Единственное, что там надо менять — это срок его окончания. В этом контракте срок заканчивается летом. А чемпионат мира перенесли на зиму. Это надо менять. Когда мы его подписывали, все чемпионаты мира проходили летом», – сказал Черчесов.

  • Действующее соглашение с Черчесовым подписано по схеме «2+2».
  • Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.
  • При 56-летнем специалисте национальная команда не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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Axe111
1573967849
Единственное, что нужно менять в твоём контракте- ЭТО ЕГО СЖЕЧЬ
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Vis-ok
1573969510
И Зар плату, только МРОТ платить
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vladimir-7
1573974824
Черчесову контракт нужно уничтожить и сообщить в РФС, чтобы готовили новый контракт с другим настоящим главным тренером сборной России.
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exreporter
1573979565
как я уже писал.. Черчесов уйдет тогда, когда захочет. И куда захочет. Он попал в определенное покровительство, ему это РФС как море по колено. Так у нас устроено это.
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SunRomeS
1573980286
Вообще то контракты продлевают после крупных соревнований, а не до них (в данном случае Евро 2020)...а то гори все синим пламенем, сыграем как хотим, я все равно главный физрук в стране...странно всё это.
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kimi2005
1573983436
Че на нем зациклились?Обычный физрук с вратарской фантазией-да и стоял он не фонтан-Дасаев круче был
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paracetamol
1573983791
Чем больше в РФС дубов, тем хуже дела сборной!
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rash1959
1573984287
В контракте надо поменять ФИО, хуже не станет.
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woyser
1573985007
Эка куда загнул! Давайте уважаемый усач на Евро достойно поиграем, а там видно будет в качестве кого вы поедите на ЧМ. Да и сборной туда ещё надо попасть.
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Серёга Краснодарский
1573986314
ладно нас за лохов держат. но неужели власть держащие не видят что усатого давно пора гнать в шею.
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