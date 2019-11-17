Черчесов: «Единственное, что нужно менять в моем контракте – срок его окончания»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ходе переговоров с РФС по своему контракту.

«Контракт лежит у меня дома уже несколько лет. Там есть определенные пункты, в том числе и автоматические. Я хорошо знаю, что у меня лежит на столе. И если там появится что-то новое, я точно это увижу.

Контракт как контракт. Единственное, что там надо менять — это срок его окончания. В этом контракте срок заканчивается летом. А чемпионат мира перенесли на зиму. Это надо менять. Когда мы его подписывали, все чемпионаты мира проходили летом», – сказал Черчесов.