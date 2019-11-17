Шевченко: «Украина и Сербия решают разные турнирные задачи в очном матче»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с Сербией.

– Сборная Украины вышла на Евро, тогда как у Сербии остаются шансы на второе место. Соответственно, это будет мотивировать нашего соперника. А в чем заключается мотивация украинской команды на этот матч?

– С точки зрения будущего жребия для нас важно попасть в посев. Если мы хотим быть в нем, то завтра нужно провести удачную игру. Мы решаем совершенно разные турнирные задачи, понимаем, как настроены сербы, поэтому наша команда готовится к очень серьезному поединку.