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  • Шевченко: «Украина и Сербия решают разные турнирные задачи в очном матче»

Шевченко: «Украина и Сербия решают разные турнирные задачи в очном матче»

17 ноября 2019, 11:30

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с Сербией.

– Сборная Украины вышла на Евро, тогда как у Сербии остаются шансы на второе место. Соответственно, это будет мотивировать нашего соперника. А в чем заключается мотивация украинской команды на этот матч?

– С точки зрения будущего жребия для нас важно попасть в посев. Если мы хотим быть в нем, то завтра нужно провести удачную игру. Мы решаем совершенно разные турнирные задачи, понимаем, как настроены сербы, поэтому наша команда готовится к очень серьезному поединку.

  • Матч Сербия – Украина состоится в Белграде 17 ноября.
  • Украина досрочно вышла на Евро-2020, заняв первое место в группе B.
  • Украина может попасть первую корзину при жеребьевке финального турнира, которая состоится 30 ноября в Бухаресте.

Источник: официальный сайт Федерации футбола Украины
Отбор ЧЕ-2020 Украина Сербия Шевченко Андрей
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