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Сборная России впервые за год пропустила 3 гола в первом тайме

16 ноября 2019, 21:14
11

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома проигрывает Бельгии со счетом 0:3 (идет второй тайм).

Все три гола россияне пропустили еще до перерыва. Один раз забил Торган Азар, дважды отличился Эден Азар.

Сборная России трижды пропустила за 1-й тайм впервые с 15 ноября 2018 года.

Год назад команда Станислава Черчесова в гостях потерпела поражение от Германии (0:3) в товарищеской встрече. Тогда так же три мяча влетели в ворота Андрея Лунева в течение стартовых 45 минут.

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Германия
Комментарии (11)
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Plyash
1573929119
Низкий поклон Черчесу и его футболёрам, что по три мяча не чаще,чем через год.Да за один тайм.Спасибочки.
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erma
1573929646
Три в первом тайме? Ну ведь можем же, когда захотим! А если серьезно, то это позор и полная хрень. Проигрывать тоже можно по разному. Всегда оправдываемся другим уровнем, играем в терпил - вместо того, чтобы работать и становиться лучше. Если жизнь человека ничему не учит, значит он дебил.
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nemolod
1573930683
Спасибо за введенный лимит-результат более чем наглядный!
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Garrincha58
1573931113
Дзюба, а почему я не увидел львов???Черчесов,а почему играют престарелые Петров и Жирков??? и почему если плохо играет Дзюба его не меняют до 80-й минуты, он что неприкасаемый? тогда зачем нужен такой тренер сборной? Столько вопросов у простого болельщика со стажем 50 лет в футболе,но всякие де-би-лы этого не видят и не хотят видеть или они тоже ..... ????
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Вальдемар IV
1573931168
так они играли то с кипрами всякими поэтому и не влетало
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yorgenbarenz
1573931456
Ожидаемый половой акт.
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user3618
1573934299
НЕ, ну все четко ка в компьютерной игре. Вспомните, кто сильнее все-равно победит без вариантов. МЫ результат эволюции, видимо не на вершине её.
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bilantalaev
1573938948
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил -------- https://shorturl.ca/steklo
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ajax707
1573962820
дык она еще ни с кем из настоящих и не играла
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