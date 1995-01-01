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    Сборная России впервые за год пропустила 3 гола в первом тайме

    В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома проигрывает Бельгии со счетом 0:3 (идет второй тайм).

    Все три гола россияне пропустили еще до перерыва. Один раз забил Торган Азар, дважды отличился Эден Азар.

    Сборная России трижды пропустила за 1-й тайм впервые с 15 ноября 2018 года.

    Год назад команда Станислава Черчесова в гостях потерпела поражение от Германии (0:3) в товарищеской встрече. Тогда так же три мяча влетели в ворота Андрея Лунева в течение стартовых 45 минут.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +43

      user3618 11 минут назад

      НЕ, ну все четко ка в компьютерной игре. Вспомните, кто сильнее все-равно победит без вариантов. МЫ результат эволюции, видимо не на вершине её.

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      Рейтинг: +2509

      yorgenbarenz 58 минут назад

      Ожидаемый половой акт.

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      Рейтинг: +945

      playsh > yorgenbarenz 31 минуту назад

      Ошибочка,однако.Не акт,а изнасилование.

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      Рейтинг: -41

      Вальдемар IV 1 час назад

      так они играли то с кипрами всякими поэтому и не влетало

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      Рейтинг: +11259

      Garrincha58 1 час назад

      Дзюба, а почему я не увидел львов???Черчесов,а почему играют престарелые Петров и Жирков??? и почему если плохо играет Дзюба его не меняют до 80-й минуты, он что неприкасаемый? тогда зачем нужен такой тренер сборной? Столько вопросов у простого болельщика со стажем 50 лет в футболе,но всякие де-би-лы этого не видят и не хотят видеть или они тоже ..... ????

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      Рейтинг: -41

      Вальдемар IV > Garrincha58 59 минут назад

      по сравнению с жиром петров пацан

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      Рейтинг: +2245

      nemolod 1 час назад

      Спасибо за введенный лимит-результат более чем наглядный!

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      Рейтинг: +2085

      erma 1 час назад

      Три в первом тайме? Ну ведь можем же, когда захотим! А если серьезно, то это позор и полная хрень. Проигрывать тоже можно по разному. Всегда оправдываемся другим уровнем, играем в терпил - вместо того, чтобы работать и становиться лучше. Если жизнь человека ничему не учит, значит он дебил.

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      Рейтинг: +945

      playsh 1 час назад

      Низкий поклон Черчесу и его футболёрам, что по три мяча не чаще,чем через год.Да за один тайм.Спасибочки.

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      Рейтинг: +4

      Все_тот_же_Юве 1 час назад

      опустили на землю

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