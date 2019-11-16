Сборная России впервые за год пропустила 3 гола в первом тайме

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома проигрывает Бельгии со счетом 0:3 (идет второй тайм).

Все три гола россияне пропустили еще до перерыва. Один раз забил Торган Азар, дважды отличился Эден Азар.

Сборная России трижды пропустила за 1-й тайм впервые с 15 ноября 2018 года.

Год назад команда Станислава Черчесова в гостях потерпела поражение от Германии (0:3) в товарищеской встрече. Тогда так же три мяча влетели в ворота Андрея Лунева в течение стартовых 45 минут.