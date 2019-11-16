Комментатор Шнякин: «В основе России против Бельгии сыграют Петров, Миранчук, Жирков»

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», на основании собственной информации огласил стартовый состав сборной России на матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.

Россия: Гилерме, Фернандеш, Семенов, Джикия, Петров, Зобнин, Оздоев, Ионов, Миранчук, Жирков, Дзюба.

Встреча на санкт-петербургской «Газпром Арене» начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.