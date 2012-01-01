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    Комментатор Шнякин: «В основе России против Бельгии сыграют Петров, Миранчук, Жирков»

    Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», на основании собственной информации огласил стартовый состав сборной России на матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.

    Россия: Гилерме, Фернандеш, Семенов, Джикия, Петров, Зобнин, Оздоев, Ионов, Миранчук, Жирков, Дзюба.

    Встреча на санкт-петербургской «Газпром Арене» начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: твиттер Дмитрия Шнякина

    Работает на ТВ порядка десяти лет. Аудитория в твиттере - более 40-а тысяч подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +457

      ZENIT***** 57 минут назад

      Как и любой россиянин верю в победу своей команды(очень ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ!!!)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2966

      InterMilLano1908 1 час назад

      Марио слева?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1183

      Boeung777 > InterMilLano1908 8 минут назад

      Скорее всего Петров слева.

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