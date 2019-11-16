Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комментатор Шнякин: «В основе России против Бельгии сыграют Петров, Миранчук, Жирков»

Комментатор Шнякин: «В основе России против Бельгии сыграют Петров, Миранчук, Жирков»

16 ноября 2019, 17:15
3

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», на основании собственной информации огласил стартовый состав сборной России на матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.

Россия: Гилерме, Фернандеш, Семенов, Джикия, Петров, Зобнин, Оздоев, Ионов, Миранчук, Жирков, Дзюба.

Встреча на санкт-петербургской «Газпром Арене» начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Источник: твиттер Дмитрия Шнякина

Работает на ТВ порядка десяти лет. Аудитория в твиттере - более 40-а тысяч подписчиков.

Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Локомотив Краснодар Зенит Жирков Юрий Миранчук Алексей Петров Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1573915360
Марио слева?
Ответить
ZENIT*****
1573915511
Как и любой россиянин верю в победу своей команды(очень ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ!!!)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+